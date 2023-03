Gocić: Odstranjivanje Mandića odluka u interesu ekipe i kluba

BEOGRAD – Odluka koju sam doneo je isključivo u interesu ekipe i kluba. Nije bilo nikakvog sukoba ili bilo kakve nediscipline“, rekao je trener vaterpolista Novog Beograda Živko Gocić povodom odstranjivanja iz tima kapitena Dušana Mandića.

Strateg Novobeograđana je na konferenciji za medije na bazenu Sportskog centra „11. april“ poručio da sve to nema nikakve veze sa upiranjem prsta i svaljivanjem krivice na jednog čoveka, već je jednostavno odluka za koju smatra da je ispravna, jer predstavlja stručnu procenu i anilazu trenutnog stanja, forme i doprinosa za ekipu.

„Mandić neće biti u konkurenciji za tim. Trenutno je tako, a do kada, to ćemo još videti“, istakao je Gocić. Kada ste trener od vas se očekuje da donosite odluke. Nekada te odluke mogu da budu jako teške, a koliko je ova odluka bila teška za mene vi verovatno ne možete ni da pretpostavite“, istakao je Gocić.

Sa Mandom sam igrao dugo u reprezentaciji, osvojili smo mnogo trofeja zajedno, međutim, mi moramo da se okrenemo onom što nam predstoji, dodao je on.

„U igri su još dva trofeja i zato je neophodno da se vratimo radu, da budemo maksimalno fokusirani i da svoj posao radimo na pravi način“.

Šef stručnog štaba Novog Beograda je istakao da će Mandić u klubu imati sve uslove za trening, a da će odluku o novom kapitenu tima doneti do utakmice sa Partizanom u Superligi Srbije, koja je na programu u subotu od 20 časova.

Posle odluke da u cilju zaštite zdravlja Nikole Jakšića i njegove karijere u budućnosti ne dozvoli trofejnom reprezentativcu da igra za nacionalni tim u kvalifikacijama za Svetski kup, već se maksimalno posveti treningu, preko potrebnoj fizičkoj pripremi i potpunom oporavku, Novi Beograd je bio na udaru Vaterpolo saveza.

Ono što je Gocića kao najtofejinjeg kapitena jedne generacije ne samo u vaterpolu već možda i u istoriji srpskog sporta posebno pogodilo su pojedini komentari da svojim odlukama, pa i ovom oko Mandića, šteti državnom timu.

„Ne mogu da ostanem nem na tako nešto. Sve to me pogodi, naravno. Ako neko može i da pomisli na tako nešto, ja to zaista ne mogu ni da komentarišem. Kao bivši kapiten reprezentacije, sa svim trofejima koje sam osvojio, da mogu i da pomislim nešto što bi bilo usmereno protiv nacionalnog tima i vaterpola u Srbiji, to je stvarno besmislica koja nije vredna komentara“, konstatovao je Gocić.

Direktor kluba Slobodan Soro ponovio je da je rukovodstvo Novobeograđana u potpunosti stalo iza odluke trenera Gocića.

„Nemam mnogo šta da dodam što već nije rečeno. Trener Gocić ima našu apsolutnu podršku, jer vrlo dobro zna šta radi. Odluke koje su donete su manje prijatne i popularne, ali su verovatno najbolje za sve ono što nas očekuje. Imamo još dva takmičenja i znamo njihovu važnost. Svi smo teško podneli gubitak Kupa i neosvajanje Jadranske lige, ali gledamo napred i u ono šta nam predstoji i o tome razmišljamo, a sve ostale stvari su ostale iza nas i na njih se ne osvrćemo“, rekao je Soro.

Prvi operativac Novoibeograđana i takođe nekadašnji istaknuti reprezentativac želeo je posebno da naglasi jedan podatak.

„U ovom sportu sam 33 godine, Živko Gocić koju godinu manje. Ovo što radimo je rezultat našeg znanja i iskustva iz svega toga što posedujemo vezano za vaterpolo. Sve te odluke, koliko gtod bile nepopularne, mi iza tih odluka stojimo u potpunosti. Očigledno je da ekipa ne igra na nivou kako bismo mi to želeli, ne donosi trofeje i neki potezi moraju da bude napravljeni i to su upravo ove odluke. Mi od svojih odluka ne bežimo i ubeđeni smo da su one prave“, zaključio je Soro.

