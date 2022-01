Golman Emil Rockov ponovo u Vojvodini

NOVI SAD – Golman Emil Rockov novo je pojačanje FK Vojvodina, saopštio je danas klub iz Novog Sada.

On je u Vojvodinu stigao na pozajmicu iz mađarskog Fehervara.

„Posle duge povrede i pauze od osam meseci, jednostavno je došlo do spleta okolnosti da sam ponovo ovde i srećan sam zbog toga. Težak period tokom povrede prevazišao sam zahvaljujući Saši Semerediju, putevi su me ponovo vratili u Novi Sad. Ovo je za mene novi izazov, koji će me mentalno ojačati i sve ono što sam naučio tokom pauze, sada želim da iskoristim i pretočim na teren. Fizički sam potpuno spreman i jedva čekam da pomognem ekipi, zato sam i tu, da Voša ostvari sve svoje ciljeve“, rekao je Rockov za klupski sajt.

Rockov je rođen 27. januara 1995. godine u Novom Sadu, prošao je sve mlađe kategorije Vojvodine.

Kalio se na pozajmicama u Slogi iz Temerina i Proleteru, a prvotimac „stare dame“ bio je od februara 2017. do jula 2020, kada je i prešao u sadašnji klub i to nakon što je podigao pehar Kupa Srbije.

(Tanjug)

