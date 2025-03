Golman Partizana Jovanović: Potpuno netačni navodi policije da sam bio u grupi navijača

Golman i kapiten fudbalskog kluba Partizan Aleksandar Jovanović napisao je danas na svom Instagram nalogu da su „potpuno netačni“ navodi policije da je bio u grupi navijača koja je želela da uđe u halu na Banjici i dodao da ga je policija upotrebom sile oborila na pod.

Incident se dogodio juče oko 18 časova na ulazu u Sportski centar „Voždovac“, a Jovanović je u izjavi koju je dao u prisustvu svog advokata istakao da je na ulazu u halu na Banjici, gde je došao da podrži rukometaše Partizana u revanš utakmici četvrtfinala Evrokupa protiv grčkog AEK-a, zaustavljen od strane policijskih službenika, i da se u eskalaciji koja je potom usledila našao na podu.

„Zbog velikog interesovanja javnosti, imam potrebu da se izjasnim o jučerašnjem incidentu i naknadnom saopštenja MUP u vezi sa tim događajem. Potpuno su netačni navodi da sam „bio u grupi navijača koja je pokušala da uđe na tribinu“. Bio sam pozvan od strane PR službe RK Partizan, a na ulazu je mene i mog saigrača sačekala predstavnica RK, kako bi nas sprovela u ložu“, napisao je Jovanović.

Jovanović je napisao i da ono „šta da dalje dešavalo i kako se policija ophodila prema meni, može se videti iz dostupnih snimaka“.

„Posebno ukazujem i na to da nije došlo do „pada na pod“ u pokušaju da me zaustave pri ulasku na tribinu, već su me pripadnici MUP-a upotrebom sile oborili na pod“, napisao je Jovanović.

Povodom incidenta juče se oglasio i FK Partizan zahtevajući od nadležnih organa da „hitno i efikasno“ sprovedu istragu u vezi sa incidentom koji je sa organima reda imao kapiten crno-belih Aleksandar Jovanović i naveo da očekuje da se učesnici u incidentu „adekvatno sankcionišu“ ukoliko se utvrdi da je došlo do prekoračenja ovlašćenja.

„Ceo događaj sam samoinicijativno prijavio policiji, u nadi da će nadležni organi rasvetliti sve okolnosti ovog slučaja. Do daljeg se neću oglašavati, ceo slučaj je u rukama mog advokata. Hvala svima na porukama podrške“, napisao je Jovanović.

(Beta)

