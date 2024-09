Goran Đoković novi predsednik Teniskog saveza Srbije

Goran Đoković, stric srpskog tenisera Novaka Đokovića, izabran je danas za predsednika Teniskog saveza Srbije (TSS) i Upravnog odbora te organizacije.

Đoković je izabran na Vanrednoj Skupštini TSS u Beogradu, a na funkciji je zamenio Mirka Petrovića, koji se povukao posle devet godina na čelu Saveza.

„Zahvalio bih svima na izboru. Moje iskustvo u tenisu je najviše kroz Novaka, ali sam i sedam godina bio na čelu Srbija opena i Sofija opena. Cilj mi je da popravim ono što smo počeli da radimo. Osnova svega su finansije“, rekao je Đoković, saopšteno je iz Saveza.

On je zahvalio dosadašnjem predsedniku Mirku Petroviću, ali i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

„Vučiću, koji nam je pomogao da rešimo veliki finansijski problem koji je bio pred nama od pola miliona evra. Nemamo svoje prostorije, nemamo Nacionalni trening centar i želim da to rešimo. To je želja svih naših igrača i nas i ne bih se ni kandidovao za ovo mesto da nemamo podršku u svemu predsednika Srbije, Aleksandra Vučića“, rekao je on.

Kako se navodi, predlog za novog – starog predsednika Skupštine je Milan Jerinkić, za potpredsednike su reizabrani Milan Čonkić i Miloš Jakovljević, a za novog potredsednika TSS i UO TSS Boban Gašić.

Novi predsednik UO TSS je predložio i nove članove Upravnog odbora, potpredsednika Bobana Gašića, Danila Pantovića, Milana Vučkovića, Nikolu Živkovića i Miloša Dedića.

Predloženi su i Janko Tipsarević, Radoslav Baćović, Dragan Živaljević, Ljuba Grujić, Milan Slavković i Aleksandar Mojsejev, dok jedno mesto ostaje upražnjeno za potencijalnog sponzora.

Nadzorni odbor je reizabran, predsednik je Zoran Milivojević i članovi Luka Vujović i Mališa Stojanović.

„Nadam se da će novi Upravni odbor, sa novim predsednikom, uz veće finansije, da nastavi da sprovodi uspešne projekte koje smo do sada razvili. Hvala svim ljudima sa kojima sam imao sjajnu saradnju i želim da novom predsedniku i Upravnom odboru poželim svu sreću u radu“, rekao je dosadašnji predsednik Mirko Petrović.

(Beta)

