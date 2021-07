Goran Ivanišević primljen u Kuću slavnih

Nekadašnji hrvatski teniser Goran Ivanišević primljen je danas u Njuportu u Kuću slavnih.

Uz Ivaniševića, na svečanosti u Njuportu, u Kuću slavnih iz generacije 2020. primljena je i Končita Martines.

Iz generacije 2021. primljene su „Originalnih 9“ – devet teniserki predvodjene Bili Džin King, koje su bile pionirke u borbi za izjednačavanje statusa i prava tenisera i teniserki i začetnice WTA tura. U Kuću slavnih posthumno je primljen trener Denis Van der Mir, poznat pod nadimkom „Učitelj učitelja“.

Ivanišević je zahvalio predstavnicama „Originalnih 9“ za iniciranje promena u tenisu i za njihovu hrabrost, a Martines je poručio da nema „bolje i ugodnije osobe“ kao partnerke pri prijemu u Kuću slavnih.

„Pre 42 godine sam započeo ovo putovanje iz malog grada Splita u Hrvatskoj i danas će se ono završiti u Njuportu“, rekao je Ivanišević, prenela je Hina.

On je zahvalio trenerima koji su mu tokom karijere pomogli, a pomenuo je i saigrače iz Dejvis kup reprezentacije.

„Imao sam čast da igram za dve države, prvo za Jugoslaviju, a nakon toga za Hrvatsku. Iz jugoslovenske ekipe ću pomenuti Bobu Živojinovića i kapitena Radmila Armenulića koji su mi mnogo pomogli. Iz moje hrvatske ekipe, selektori Željko Franulović i Niki Pilić, Goran Prpić, Bruno Orešar, Ivan Ljubičić, Mario Ančić, Saša Hiršzon, Igor Šarić i Ivo Karlović. Zajedno smo igrali, smejali se i osvojili Dejvis kup 2005“, naveo je.

Ivanišević je zahvalio i svim igračima s kojima je igrao na ATP turnirima.

„Neki od njih su mi uništili život. Umalo. Svi su me učinili boljim igračem i zbog njih sam danas ovde“, rekao je on.

Takodje, Ivanišević je zahvalio i navijačima i porodici, ali i novinarima, a kao najvažnije osobe u karijeri naveo je roditelje.

„Nije bilo lako biti moj navijač. Bilo je frustrirajuće, bilo je tužno, verovatno se mnogo ljudi razvelo zbog mene. No, jedno je sigurno – bilo je zabavno biti moj navijač“, rekao je on.

Ivanišević je 2001. godine osvojio Vimbldon i prisetio se društva koje ga je tada pratilo.

„Trima Goranima, petorici Gorana, svim Goranima na ovom svetu – momci, učinili ste me ponosnim. Činili smo stvari na svoj način, teži, ali bio je to naš način. Ali, samo ja ulazim unutra. Možete doći da me posetite, ali ja sam zaslužio da udjem“, rekao je Ivanišević.

„Ovo je kraj. Ovo je ostvarenje sna“, dodao je on.

Ivaniševića je u Kuću slavnih uveo njegov idol iz detinjstva Džon Mekinro, a medalju Kuće slavnih oko vrata mu je stavio predsednik te organizacije i njen član Sten Smit.

„Volim Gorana Ivaniševića i neizmerno sam uzbudjen što u Kuću slavnih mogu da uvedem nekoga za koga se može reći da je na terenu bio ludji nego što sam ja bio. Mnogo puta sam igrao protiv Gorana, mnogo puta sam gledao i komentarisao njegove mečeve i moram reći da me je uvek držao na ivici stolice, jer nikada nisam znao što će se sledeće dogoditi, a nisam siguran ni da je on znao“, rekao je Mekinro.

„Njegova nepredvidivost je jedan od razloga što smo ga voleli i zašto je bilo toliko teško igrati protiv njega. Ono što je činio na terenu, Goran je radio na svoj način i svakako bi bilo dobro imati takve igrače na turnirima… Ponosan sam što Vam predstavljam svog prijatelja i novog člana Medjunarodne kuće slavnih“, dodao je on. Ivanišević se osvrnuo na njihove mečeve.

„Ne mislim da sam ludji od tebe, ali sam jako blizu. Volim te, volim tvoj tenis, ti si razlog zbog kojeg sam počeo da igram tenis i – da, mnogo puta sam te pobedio“, rekao je Ivanišević.

(Beta)

