Gore društvene mreže: Najbolji gol svih vremena (video)

Društvene mreže su eksplodirale nakon što je fudbaler Glazgov Rendžersa Kemar Ruf postigao neverovatan gol sa svoje polovine terena u utakmici Lige Evrope protiv Standarda iz Liježa.

Aye, so Kemar Roofe has just scored… well… the best goal ever scored by anyone. Ever. 🔴⚪🔵⚽️ pic.twitter.com/LufeBLxvHM

— Greg Martin 🎧 (@gregmartin1982) October 22, 2020