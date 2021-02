Gotovo je: I matematički, Novak obara Federerov rekord

Naš najbolji teniser i trenutno prvi reket sveta Novak Đoković ući će u istoriju „belog sporta“ 8. marta ove godine. On će tada kompletirati 311. nedelju na čelu ATP liste i tako oboriti rekord koji je do sada držao Rodžer Federer, prenose sportski mediji.

Đoković u ovom trenutku ima 12.030 bodova, dok je Nadal drugoplasirani sa 9.850, pa bi čak i Dominik Tim mogao da ga ugrozi sa 9.125.

