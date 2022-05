Grande Nole osvojio Rim

Najbolji teniser sveta Novak Đoković po šesti put postao je šampion Mastersa u Rimu posle pobede nad grčkim teniserom Stefanosom Cicipasom rezultatom 6:0, 7:6, prenose sportski mediji.

Svetski broj jedan krenuo je meč na najbolji mogući način, brejkom baš kao i u polufinalu protiv Kaspera Ruda.

Servis je bio odličan, ali forhend maestralan i to je bio udarac koji ga je vodio do svakog gema.

Cicipas je loše ušao u meč i delovao je izgubljeno u Đokovićevoj ofanzivi koja je bila na najvišem mogućem nivou.

𝐃𝐉𝐎𝐊𝐎𝐒𝐈𝐗 🌪️🔥

The Djoker seals his 6️⃣ title in Rome!@DjokerNole – Tsitsipas 6-0 7-6#IBI22 | #tennis | #Djokovic pic.twitter.com/xNPT81xJOV

— Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 15, 2022