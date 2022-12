Grasani: Juventusu preti izbacivanje iz Serije A?

RIM – Fudbalskom klub Juventus preti izbacivanje u Seriju A zbog finansijskih prevara, tvrdi ekspert za italijansko sportsko pravo Matija Grasani, prenosi Radio RAI1.

Juventus je pod istragom italijanskog tužilaštva zbog lažnih finansijskih izveštaja, odnosno zbog tajnih dogovora sa igračima o isplatama zarada tokom tri meseca 2020. godine.

Italijanski mediji navode da je u skandal uključeno 17 sadašnjih i bivših igrača Juventusa, a radi se o sumi od 60 miliona evra.

Kompletno rukovodstvo torinskog kluba nedavno je zbog ovog skandala podnelo ostavku.

„Protivzakonito ponašanje koje se Juventusu stavlja na teret je bez presedana. Ovaj klub na sportskom nivou rizikuje više od kazne ili skromne kazne. Sve bi to moglo da dovede do teške kazne. Juventus može da bude izbačen iz Serije A“, rekao je Grasani.

On je istakao da se do kraja sezone može očekivati kazna za Juventus.

„Pravila predviđaju da, ako se registracija za prvenstvo ostvari izmenama dokumenata, privatnim aranžmanima, koji odlažu plaćanje igrača u sezoni 2021/2022. ili čak fiktivnom otkazu, klub može da bude isključen iz prvenstva i da izgubi titulu prvaka Italije“, naveo je on.

On je podsetio da kolektivna ostavka Upravnog odbora Juventusa može da bude olakšavajuća okolnost za torinski klub.

„Juventus se na ovaj način odrekao prošlosti, ali to nije dovoljno da se umanji ozbiljnost činjenica, ako se one utvrde. To je signal koji govori o želji kluba da izoluje elemente uključene u ovaj skandal“, kazao je Grasani.

Italijanski ekspert tvrdi da je ova istraga ozbiljnija od „kalčopolija“ 2006. godine. Juventus je tada izbačen u Seriju B i oduzete su mu titule iz 2005. i 2006. godine.

„Jedno je dogovarati se sa sudijama, a drugo je ‘drogirati’ klupske račune. Na taj način se krši sistem takmičenja sa drugim klubovima i narušava se regularnost lige“, zaključuje Grasani.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.