Grbić:Vanredno stanje se ne zove džabe tako,budimo odgovorni

BEOGRAD – Proslavljeni odbojkaški reprezentativac Vladimir Vanja Grbić izjavio je da žali što se veliki broj ljudi ne ponaša u skladu sa preporukama nadležnih, što se ne ponaša odgovorno prema ljudima u svojim okolini, kao i da nas o tome da budemo deo tima uči sport.

Grbić je rekao i da je u Srbiju ušao samo nekoliko sati pre proglašenja vanrednog stanja i da se u izolaciji se nalazi od 15. marta.

„Sport kao sport nije najvažnija stvar na svetu, ali sport može strahovito mnogo da pomogne u pronalaženju sebe u okviru grupe. O tome nas uči sport, da budemo deo tima, da razmišljamo o grupi, a ne o nama pojedinačno“, rekao je Grbić u intevjuu za TV Arena sport.

Grbić je istakao i da moramo da se ponašamo odgovorno, jer kako kaže, nije u pitanju da li nekome smeta to što on kao on mora da bude odgovoran, već na taj nacin ugrožava sve ostale.

„Nismo samo mi u pitanju, u pitanju su svi oni koji su oko nas. Na taj način se zaraza i najviše i širila, tako što neko kaže ‘Ma neće mene, ma šta me briga’, i onda ođednom od jednog zaraženo dode do njih 90. Mislim da sam u poslednjih 30 godina prošao kroz mnogo toga i ne treba se vraćati na to. Vanredno stanje se ne zove džabe vanredno stanje. Ponašajte se odgovorno, ne zbog sebe, vec zbog drugih. Nemojte biti ‘najpametniji’ na osnovu rekla-kazala. Strucnjaci su rekli onako kako jeste“.

Uputio je i savet svim roditeljima na koji način mogu da aktiviraju svoju decu tokom vanrednog stanja, a imao je poruku i za najstariju populaciju.

„Ovo nije virus koji može da se preleži ‘na nogama’, neću da pričam o onome što je bilo. Imam mnogo prijatelja Italijana… Nemojmo biti tvrdoglavi, budimo odgovorni, ostanimo kod kuće“, zaključio je Grbić.

(Tanjug)