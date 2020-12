Gudelj: Srbi glavu gore, kontinuitet je važniji od rezultata

BEOGRAD – Srbija kvalitetom zaslužuje da bude deo Evropskog prvenstva i žao mi je što narednog leta nećemo gledati „klasik“ protiv Hrvatske, izjavio je nekedašnji jugoslovenski reprezentativac Ivan Gudelj.

Gudelj, legenda Hajduka, koji je zbog bolesti završio karijeru u 26. godini poručuje da je od rezultata važniji kontinuitet u stvaranju igrača.

„Gledao sam duel sa Škotskom i ne znam šta bih rekao. Bilo je grča, nisu ušli u utakmicu kako treba, to je očigledno. Velika je razlika u mentalitetu između ostrvskih zemalja i ovog našeg regiona. Oni se mnogo lakše bore sa pritiskom, utisak je da se ne bi puno nervirali i da nisu pobedili. A kod nas je odmah tragedija i katastrofa. Neko će reći da ti igrači igraju u velikim evropskim klubovima i da bi trebalo da budu imuni na tenziju i važnost utakmice, ali nije baš tako“, ističe Gudelj.

U njihovoj podsvesti je taj teret moranja kada se obuče dres sa državnim grbom, svesni su ambijenta kojem pripadaju, psiha im se transformiše prema lokalnom mentalitetu, okolnostima koje ih okružuju, svemu onome što mediji plasiraju i kreiraju, navodi Gudelj.

„U takvoj situaciji nije lako ostati pribran i igrati na onom nivou na kome smo navikli da ih gledamo u njihovim klubovima“.

Kad se spominju mentalitet i stare navike, Gudelj dodaje da ga raduje raduje vest koju je pročitao u srpskim medijima.

„Vidim da neće biti nekih velikih promena u sportskom sektoru Fudbalskog saveza i to je po mom mišljenju izuzetno pametan potez. Ja sam 23 godine radio sa mlađim kategorijama u hrvatskoj federaciji i znam koliko je kontinuitet važan faktor u stvaranju igrača. Mnogo važniji i od samog rezultata. Ljudi koji nisu u materiji to teško mogu da shvate. Pazite, kada govorimo o uzrasnim kategorijama, U-15, U-17, U-19… to je sve samo jedno godište i možete naići na generaciju koja jednostavno nema kvalitet za neke veće domete“

“ Mi smo imali slučaj sa godištem ’95 u Hrvatskoj, tu su bili Livaković, Jedvaj, Pjaca, Pašalić, plus neki igrači koji sada igraju u prvoligaškim klubovima. Ta reprezentacija nikada ništa nije napravila u mlađim uzrastima, nismo dogurali ni do jedne elit-runde za plasman na Evropsko ili Svetsko prvenstvo. Sa druge strane, dobili smo četiri vrhunska igrača koji su danas okosnica A reprezentacije. Zato je jako važno da ti ljudi koji vrše selekciju igrača, koji vode računa o njihovom razvoju i njihovom postepenom sazrevanju, dobiju šansu da rade u kontinuitetu kako bi svoju ideju sproveli u delo“.

Gudelj je kao selektor mlade reprezentacije Hrvatske često razmenjivao mišljenja sa srpskim stručnjacima za rad za mlađim kategorijama.“

„Nije tragedija ako se zbog jednog boda ili promašenog penala ne ode na Evropsko prvenstvo. Tragedija je ako iz tri godišta ne izbaciš nijednog igrača za A reprezentaciju. A Srbija sa tim nema problema. Štaviše, vama je i jedno i drugo pošlo za rukom. Iz one ekipe koja je osvojila evropsku i svetsku titulu, bar šest-sedam momaka sada ima vodeću ulogu u seniorskom timu. To je fenomenalna stvar“.

Takođe, kako navodi, primetio sam još nešto, sve veći broj dece iz inostranstva prihvata da igra za vašu reprezentaciju.

„Znam iz ličnog iskustva koliko je to komplikovan proces. Mesecima smo nagovarali Stefana Savića da obuče dres Hrvatske i nismo uspeli. Njemu je otac sa Brača, jako smo dobri, sretali smo se po Splitu, razgovarali, pokušavali da nađemo rešenje… i ništa. Dečko je iz mešovitog braka i roditelji su doneli odluku da igra za Češku, tamo gde je odrastao, gde je imao dobar status i gde su se prema njima poneli korektno. On je ta generacija ’95 o kojoj sam već govorio i izuzetno je talentovan. Zato sve pohvale ljudima iz srpskog saveza koji su te klince nagovorili da promene boju dresa i zaigraju za Srbiju“, poručio je Gudelj.

