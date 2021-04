Guša: Čestitke i FMP-u i Megi

BEOGRAD – Trener košarkaša FMP-a Vanja Guša čestitao je svojim momcima na prikazanoj igri i pobedi protiv Mege.

Tim iz Železnika pobedio je danas Megu na gostovanju sa 84:76, u 25. kolu regionlane ABA lige, čime su došli do skora 10-15 i osme pozicije na tabeli.

„Čestitam Megi na sjajnoj sezoni. Ne znam koji su bili njihovi ciljevi, ali mislim da su uradili sve što su želeli: da promovišu igrače i da imaju sigurnu luku već nakon prvog dela prvenstva. Mi smo bili u borbi za izbegavanje te neugodne 13. pozicije, mislim da smo sada to završili. Čestitam FMP- u, a pre svega ovim dobrim momcima koji su i pored sitnih povreda sebe žrtvovali za neki naredni period. Čestitke FMP-u, čestitke igračima Megi na jednoj pristojnoj utakmici“, rekao je Guša na konferenciji posle meča.

Trener Mege Vladimir Jovanović istakao je da ne može da bude zadovoljan kako je njegova ekipa danas izgledala na terenu.

„U poslednje vreme igramo prilično interesantne utakmice, ne tako rezultatski dobre za nas, ali zanimljive za gledanje. Budemo u zaostatku po 20 poena razlike, pa se vraćamo i u egal završnicama usled nekih pogrešnih odluka nažalost gubimo. Ne mogu da budem zadovoljan kako smo izašli na teren i kako smo izgledali u prvoj četvrtini. Bilo je to premekeno za ekipu kakva je FMP koja ima igrače u koji u ovom delu sezone igraju veoma dobro. U prelomnim trenucima, kada je svaki poen bio važan, naša najveća boljka, a to je zagrađivanje i defanzivni skok, došla je do izražaja. To je FMP-u omogućilo da dođe do lakih poena i da u finišu odu na pristojnu razliku“, rekao je Jovanović.

„Čestitam FMP-u na pobedi, kao i kolegi Vanji Guši koji je evidentno pokrenuo svoju ekipu u pravu smeru i ta drugačija energija je vidljiva. Nama predstoji još jedna utakmica protiv Cedevita Olimpije, ali tek za 15 dana. Imaćemo dovoljno vremena da se odmorimo i resetujemo i pokažemo se u boljem svetlu“, zaključio je Jovanović.

(Tanjug)

