Gvardiola: Haland je neverovatan igrač, postigao je osam golova za četiri dana

MANČESTER – Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola ponovio je da je norveški fudbaler Erling Haland neverovatan igrač, pošto je za četiri dana na dve utakmice postigao osam golova, prenose britanski mediji.

Haland je u utorak na revanš meču osmine finala Lige šampiona protiv Lajpciga (7:0) postigao pet golova, a Norvežanin se na jučerašnjoj utakmici četvrtfinala FA kupa protiv Barnlija (6:0) tri puta upisao u strelce. On je na oba meča zamenjen u 63. minutu.

„Haland je postigao osam golova u četiri dana, to je neverovatno. Ja sam u Barseloni igrao 11 golova i postigao sam 11 golova. On je to uradio maltene za četiri dana“, rekao je Gvardiola, a onda je ironično dodao:

„Izveo sam ga iz igre posle tri gola da ne bi srušio rekord Lionela Mesija u FA kupu“.

Britanski mediji podsećaju da je Gvardiola reagovao na kritike koje je dobio posle meča sa Lajpcigom. Haland je na utakmici sa Lajpcigom imao šansu da postane prvi igrač u istoriji Ligi šampiona, koji je postigao šest golova na jednom meču. Međutim, Gvardiola je odlučio da Norvežanina zameni u 63. minutu, a Haland je izjednačio rekord Mesija i Luiza Adrijana, koji su postigli po pet golova na jednoj utakmici LŠ.

„Nisam znao da Mesi drži rekord, saznao sam to posle meča“, rekao je Gvardiola posle meča sa Lajpcigom.

(Tanjug)

