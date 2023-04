Gvardiola: Mnogi sportski velikani su više gubili nego što su pobeđivali

Trener Mančester sitija Pep Gvardiola pokušao je danas da odbrani neuspeh kluba u pokušajima da osvoji Ligu šampiona rekavši da su čak i sportski velikani kakvi su bili košarkaš Majkl Džordan i golfer Džek Niklaus više gubili nego što su pobeđivali.

Siti je šestu uzastopnu sezonu stigao do četvrtfinala, ali i pored velikih ulaganja do sada nije uspeo da osvoji trofej. Najbliže tituli mančesterska ekipa bila je pre dve godine, kada je u Portu izgubila u finalu od Čelsija 0:1.

Ove sezone u četvrtfinalnom dvomeču Siti će igrati protiv Bajerna iz Minhena, a prva utakmica je u utorak od 21 čas na Etihadu.

Gvardiola je kao trener sa Barselonom u dva navrata bio šampion Lige šampiona, a uoči dolaska u Mančester siti očekivanja od njega bila su da predvodi i taj klub do evropske titule.

„Želimo da probamo. Čast je biti ovde, protiv elitnog kluba kakav je Bajern Minhen. Srećni smo što smo ovde. Zaslužujemo to. Pre šest, sedam godina kada sam došao rekli su: ‘Ovde si da osvojiš Ligu šampiona’. To se dešava svake sezone. Pokušavali smo, ali su i ekipe protiv kojih igrate dobre i one takođe žele da osvoje titulu“, rekao je Gvardiola, preneo je Skaj.

„Mi želimo da pokušamo, ali to ne znači da ćemo osvojiti. Džek Niklaus, koliko je velikih turnira igrao u karijeri, 120? Koliko je osvojio – 18. Više je izgubio nego što je osvojio. Majkl Džordan najbolji sportista, osvojio je šest NBA titula. Koliko je igrao? Šesnaest? Više je izgubio nego što je osvojio. Ovakve utakmice su toliko teške. Važno je biti ovde, dobro igrati i dati sve od sebe. Ako izgubim, izgubim. Nisam savršen“, dodao je on.

Kada je obavljen žreb, trener Bajerna bio je Julijan Nagelsman, ali ga je prošlog meseca zamenio Tomas Tuhel, koji je predvodio Čelsi 2021. godine u finalu Lige šampiona.

Tuhel je sa Bajernom pobedio u dve utakmice i izgubio jednu, a Gvardiola je rekao da je koncentrisan samo na svoju ekipu a ne dešavanja kod protivnika.

„Obojica su kreativni sa svojim formacijama i načinom igre“, rekao je Gvardiola na pitanje o razlikama između Nagelsmana i Tuhela.

„Videli smo Bajern koji Tuhel vodi, ali možda će sutra da proba nešto novo. Oni imaju kvalitet u svim segmentima. Bilo bi teško sa Nagelsmanom i biće teško sa Tuhelom“, naveo je on.

Nemačka ekipa će revanš igrati na svom terenu, a Gvardiola, koji je svojevremeno sa Bajernom osvojio tri uzastopne titule šampiona, odbacio je navode da bi Tuhel mogao da se brani u Engleskoj.

„Bajern nije ekipa pravljena da misli da će proći u drugoj utakmici. Oni će ovde doći da pobede. Iz mog iskustva kao trenera Bajerna, nije važno gde igrate – morate da budete Bajern Minhen i pokušate da pobedite. Ako se budu branili više nego inače, to će biti jer nama ide dobro, a ne zato što će njihov pristup biti da se brane“, rekao je Gvardiola.

(Beta)

