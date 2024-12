Gvardiola: Nije samo Haland odgovoran za rezultate Sitija

Trener Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je danas da nije samo fudbaler Erling Haland odgovoran za loše rezultate ekipe.

Siti je napravio jedan od najlošijih nizova rezultata u novijoj klupskoj istoriji, kada je posle poraza od Aston Vile u subotu (1:2), pretrpeo deveti poraz u poslednjih 12 utakmica u svim takmičenjima.

U poslednjih šest utakmica, norveški napadač nije bio postigao gol u pet mečeva.

„Problem dolazi od svih nas, a ne od jednog igrača. Kada smo u prošlosti postizali golove, a Erling je bio golgeter, to je takođe bilo zahvaljujući timu. A kada imate probleme u odbrani, na sredini, to su problemi za sve, to je ekipni, a ne posao jednog igrača. Bilo bi suviše lako da je samo jedan igrač odgovoran“, rekao je Gvardiola.

„Erling nam je veoma važan, biće veoma važan za nas, uvek je bio. Moramo da pokušamo da radimo stvari bolje, da ga koristimo bolje“, dodao je španski trener.

Haland, koji je od dolaska u Siti 2022. godine postigao 108 golova, rekao je posle poraza od Aston Vile da krivi sebe.

„Prvo sebe krivim. Nisam iskorisito šanse. Moram da budem bolji, nisam dovoljno dobar“, rekao je tada Haland.

Mančester siti će u četvrtak od 13.30 igrati na svom terenu protiv Evertona, utakmicu 18. kola Premijer lige.

(Beta)

