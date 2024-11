Gvardiola: Vratićemo se, sada moram da se dokazujem

Trener fudbalera Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je danas da u ovom trenutku nije realno razmišljati o osvajanju titule u Premijer ligi i da sada mora da se dokaže, posle niza od šest utakmica bez pobede u svim takmičenjima, od kojih je pet poraza.

„U situaciji u kakvoj smo, nije realno razmišljati o velikim ciljevima. U situaciji smo da razmišljamo o narednoj utakmici, da napravimo zamajac. Čak i u dobrim situacijama, razmišljati o tituli u novembru i decembru nije realno“, rekao je Gvardiola na konferenciji za novinare, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Aktuelni šampion Engleske je u krizi, nanizao je pet poraza u svim takmičenjima pre nego što je u sredu odigrao nerešeno 3:3 protiv Fejenorda u Ligi šampiona.

Upitan je da li je loš niz postao kriza.

„To je na vama, šta god da napišete. Mi smo drugi na tabeli. Možda moramo kao klub, kao ekipa da proživimo ovakve situacije. Vratićemo se, znam to. Ne znam kada, to je istina. Možete da procenite situaciju u kojoj se nalazimo, kada je ekipa mnogo godina kontrolisala Premijer ligu, normalno je da se ovo dešava. Radi se o tome kako ćemo ustati, ponovo i ponovo i ponovo, šta god da se dogodi. To smo uradili u prošlosti i nadam se da možemo ponovo da počnemo“, rekao je on.

Siti će u nedelju od 17 časova igrati na Enfildu protiv Liverpula, koji ima osam bodova prednosti na prvom mestu na tabeli. Gvardiola je upitan da li je Liverpul trenutno najbolja ekipa u Evropi.

„Ne znam. Oni su jedna od najboljih. Pre nekoliko godina kada su rekli da je Siti najbolji na svetu, nisam ni na sekund obratio pažnju na to. Liverpul je ekipa koja je izgubila samo jednu utakmicu, oni su u tako dobroj formi i toliko moćni u svim delovima, posebno u šesnaestercima“, rekao je on.

„O ciljevima uvek razmišljam u aprilu i maju. Biće nam mnogo teže ako ne ostvarimo dobar rezultat u nedelju, ali i posle toga ima mnogo, mnogo utakmica da se odigra“, dodao je španski trener.

On je rekao da igrači imaju problema sa samopouzdanjem, ali da moraju da prihvate situaciju i da iz nje izvuku pouke.

„U životu sam naučio da idem dalje posle dobrih i loših trenutaka. Mi smo na kraju novembra, igramo na Enfildu početkom decembra i ima još mnogo meseci da se igra, za mnogo dobrih stvari da se igra, a morate da učite i da učite. Radi se o tome koliko puta ustaneš nakon što padneš“, naveo je trener Sitija.

Gvardiola je rekao da razmišlja na koji način može da pomogne igračima, da je tokom duge karijere igrača i trenera naučio na ovakve situacije, da ih prihvata i da se uhvati u koštac.

„Bez prigovaranja, bez okrivljavanja, bez upranja prstom i bežanja od odgovornosti. Ako ne pobeđuješ, u nevolji si, ja to znam. Ljudi se oslanjaju na mene, nije normalno da veliki klubovi imaju ovakve rezultate, ali morate to da prihvatite. Onog trenutka kada osetim da nisam pozitivan za klub, doći će drugi, ali želim priliku da pokušam da obnovim tim u mnogim aspektima od sada do kraja sezone i u narednim sezonama. Tražim taj izazov i ovu priliku da to uradim“, naveo je.

„Znam šta nam je potrebno, šta moramo da uradimo. Nemamo konstantnost kakvu smo imali, ali koji tim na svetu je tokom 10 godina bio konstantan, kažite mi? Oni ne postoje – ne u NBA, tenisu, golfu. Nije lepo da to pustite, ali šta očekujete? To dokazuje kakvi smo sportisti i takmičari. Najlakše je kada imate 10, 12 uzastopnih utakmica kada su svi spremni i na vrhuncu. Sada moram da se dokažem. Moram da pronađem rešenje i način da to uradim i to svakodnevno pokušavam“, dodao je Gvardiola.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com