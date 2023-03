Gvardiola: Za nas će Liverpul uvek biti veliki rival

MANČESTER – Menadžer fudbalera Mančester sitija Pep Gvardiola izjavio je na konferenciji za medije da je Liverpul još uvek izuzetan tim.

Fudbaleri Mančester sitija sutra od 13:30 časova dočekuju ekipu Liverpula u okviru 29. kola engleske Premijer lige.

„Ono što je najvažnije je da se i dalje borimo za sve, na tri fronta. To je dobro. Dobro je i kada pobeđuješ, ali ne možeš to konstantno da radiš deset ili 11 meseci. Ali, ipak smo i dalje tu. Poznajemo se godinama. Isti menadžeri, novi meč. Liverpul je idalje izuzetan tim. To, po mom mišljenju, ne menja činjenica da su imali uspone i padove. To može da se dogodi svakom timu. Za nas će Liverpul uvek biti veliki rival“, izjavio je Gvardiola.

(Tanjug)

