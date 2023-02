Gvideti: Želim da sa Srbijom osvojim zlatnu medalju na OI u Parizu

BEOGRAD – Novi selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Italijan Đovani Gvideti izjavio je danas da mu je velika želja da sa našim nacionalnim timom osvoji zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu.

Gvideti je trener turskog Vakifbanka, a na klupi selekcije Srbije krajem prošle godine zamenio je sunarodnika Danijelea Santarelija, koji je preuzeo reprezentacije Turske.

Italijanski stručnjak je zvanično danas predstavljen kao novi selektor Srbije.

„Naravno da sam izuzetno srećan i ponosan što imam priliku da vodim ovaj sjajni tim. Imao sam uspeha sa Turskom i želim njima da zahvalim na poslednjih šest godina. Ali promene su dobre u životu i sportu. Zahvaljujem Savezu na velikoj šansi da vodim ovu odličnu grupu igrača. Imam veliku sreću da budem selektor u zemlji gde ljudi poznaju sport, gde su igrači navikli da pobeđuju, znaju da osvajaju medalje. To je jako lepo. Kad god vidim Srbiju, ne samo u odbojci već u svim sportovima, uvek vidite sjajn duh, disciplinu. Obećavam da ću uraditi sve što mogu da zadržim tim na vrhu sveta. Ispred nas su Olimpijske igre i znam koji je cilj Srbije – veliki je pritisak, ali je to pritisak koji ovaj tim zaslužuje“, rekao je Gvideti na konferenciji za novinare u Beogradu.

On je istakao da su pred odbojkašicama Srbije tri velika takmičenja u ovoj godini.

„Glavni cilj je da se kvalifikujemo na OI. Sistem je drugačiji, rang je sada veoma važan i zbog toga imamo velike šanse da taj cilj ostvarim. Želim da počnem sledeću sezonu sa obezbeđenim mestom na olimpijskom turniru. Tim je osvojio SP, naravno da želimo i zlato na EP. Meni se dopada Liga nacija, zbog rang liste je sada važno i to takmičenje, a biće to i prilika da upoznam devojke koje ne znam“, dodao je italijanski stručnjak.

Gvideti je rekao da je pričao sa bivšim selektorima Srbije Danijeleom Santarelijem i Zoranom Terzićem.

„Pričao sam sa Danijeleom, bili smo na kafi u Istanbulu. Podržao me je. Sa Zoranom sam pričao ranije. Od njih znam da tim ima borbeni duh, da bude dobar u važnim momentima. Video sam to kao njihov rival, ali su mi i njih dvojica to potvrdili. Želim da popoijem kafu i sa Zoranom. Niko ne zna bolje ovaj tim od njega. On je uradio magične stvari sa Srbijom, poštujem ga mnogo. Sve njihove savete ću iskoristiti“, istakao je Gvideti.

On je istakao da je razgovarao sa srpskom odbojkašicom Majom Ognjenović.

„Plan je da pričam sa svim odbojkašicama. Imao sam sastanak da im objasnim program i kalendar. Maja je imala sjajan period u Vakifbanku, radili smo zajedno, neverovatno je ono kroz šta smo prošli. Motivisana je, ali nije donela konačnu odluku, videćemo šta joj je plan za sledeću sezonu. Postoji motiv da se vrati, ali nije donela konačnu odluku“, rekao je selektor Srbije.

On je najavio da će u stručnom štabu imati srpskih i turskih trenera.

„Ja ću biti jedini Italijan. Želim što više srpskih trenera. Hoću da naučim o mentalitetu Srbije i potrebni su mi momci koji će mi u tome pomoći i kako da svoj stil implementiram ovde. Dovešću tri momka iz Vakifbanka, sa njima radim deset godina. Hoću da napravim kombinaciju, da budemo jedan stručni štab. To je veoma važno, jer je to tim koji vodi reprezentaciju. Mora da postoji zajednica. Tek onda možemo da vodimo nacionalni tim na pravi način“, istakao je Gvideti.

Predsednik Odbojkaškog saveza Srbije Đula Mešter izjavio je da se nada da će naš nacionalni tim da nastavi sa uspesima.

„Uspeli smo da potpišemo saradnju sa jednim od najvećih stručnjaka u odbojci, imaćemo novu energiju da nastavimo sa uspesima. Najbolja smo ekipa na svetu i očekujem da nastavimo istim putem. Hteo bih da u ime Saveza poželim dobrodošlicu Gvidetiju i verujem da će naša saradnja biti uspešna“, rekao je Mešter.

Prvi potpredsednik OŠ Jelena Nikolić izjavila da je imala priliku da radi sa Gvidetijem.

„U to vreme sam ostvarila najveće uspehe u klupskoj karijeri. Od prvog momenta je pokazao veliku žalju da trenira Srbiju. Ne bih govorila mnogo o njegovim kvalitetima. Ono što se primeti je velika energija i želja za uspehom. Treba nam njegov mentalitet, rad sa mladim igračicama. Već 13. februara će biti održan trening sa devojkama koje će konkurisati za prvi tim“, izjavila je Nikolićeva.

Gvideti je od 2008. trener Vakfibanka sa kojim je do sada osvojio četiri titule na klupskom prvenstvu sveta, pet puta se domogao CEV Lige šampiona, sedam puta bio prvak Turske, a osvojio i pet trofeja u nacionalnom Kupu i četiri titule pobednika Super kupa te zemlje.

(Tanjug)

