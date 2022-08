Halilhodžić: Kao da sam proklet, šta će o meni da misle

SARAJEVO – Fudbalski savez Maroka otpustio je nedavno Vahida Halilhodžića sa mesta selektora, a to je treneru iz BiH treći put da je dobio otkaz pošto je izborio plasman na Svetsko prvenstvo.

Prethodna dva puta Halilhodžić je ostao bez posla, a da je prethodno obezbedio plasman na Mundijal, kao selektor Japana i Obale Slonovače.

Na Svetskom prvenstvu vodio je samo Alžir, a u intervjuu za Dnevni avaz izjavio je „da oseća kao da je proklet“.

„To mi se događa već trehi put, a to je previše. Nešto neobjašnjivo, s jedne strane. Ma ja znam šta je bilo, ali da se to ponovi treći put, kao da sam proklet. Nikome se to nije dogodilo, ni kao igraču ni kao treneru. Treba to shvatiti, svariti. To je čak i jedna vrsta sramote, šta će o meni misliti ljudi. A ja sam samo radio svoj posao i nisam dao da mi neko određuje ono što je moj posao. To je to“, izjavio je Halilhodžić.

Iskusni trener dobio je otkaz jer je odbio da u nacionalni tim vrati fudbalera Čelsija Hakima Ziješa

„Moj cilj je bio da četvrtu selekciju odvedem na Svetsko prvenstvo, što nije uspelo nijednom treneru na svetu. Za tri godine rada stvorena je jedna mlada, perspektivna ekipa. Situacija je bila izvanredna, mora biti tako kad stalno pobeđuješ. Treći put su se upetljali politika i biznis. U Japanu je glavni razlog za raskid saradnje bio biznis, jer su sponzori hteli da na Svetsko prvenstvo vodim tamošnje tadašnje vedete koje su bile na izmaku, nisu igrale u klubovima, povređeni…“, ispričao je Halilhodžić.

Bivši golgeter Veleža, Nanta i PSŽ kaže da je dobio ponudu da vodi jednu selekciju u Kataru, ali da želi odmor posle svega.

„Dobio sam ponudu da preuzmem reprezentaciju koja ide na Svetsko prvenstvo. Bili su čak spremni da promene selektora, tako su mi rekli. Međutim, treba mi malo odmora od svega ovoga. Nije lagano“, priznao je Halilhodžić.

(Tanjug)

