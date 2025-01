Hamilton: Prva vožnja Ferarijevog bolida bila je posebna i uzbudljiva

Sedmostruki svetski šampion Formule 1 Luis Hamilton rekao je da je danas bio vrlo emotivan kada je prvi put vozio bolid Ferarija.

Hamilton je danas na Ferarijevoj test stazi Fjorano vozio bolid SF-23, specifikacije iz 2023. godine, sa njegovim brojem 44, noseći novu kacigu žute boje sa poznatim logom Ferarija – crnim konjem koji se propinje.

On je u ponedeljak imao prvi radni dan kao vozač Ferarija, nakon što je na kraju prošle godine napustio Mercedes posle 12 sezona.

„Kada sam pokrenuo bolid i prošao kroz ta vrata garaže, imao sam najveći osmeh na licu. To me je podsetilo na vreme kada sam prvi put testirao bolid Formule 1, to je bio uzbudljiv i poseban trenutak i evo me, skoro 20 godina kasnije, ponovo osećam te emocije“, rekao je 40-godišnji Hamilton.

On je imao vremena i da pozdravi navijače koji su se po maglovitom i kišnom vremenu okupili ispred staze kako bi ga prvi put videli u crvenom. Noseći crvenu Ferarijevu jaknu, Hamilton im je mahao i zahvaljujući na podršci, stavio je ruku preko grudi. Njegova majka je bila uz njega.

„Imao sam dovoljno sreće da imam mnogo početaka u karijeri, od prvog testiranja do prve trke, podijuma, pobede i titule i nisam bio siguran koliko ću još imati početaka, ali to što sam jutros prvi put vozio Ferarijev bolid, bilo je jedno od najboljih osećanja u mom životu“, naveo je jedan od najboljih vozača u istoriji Formule 1.

Hamilton je uzdrmao svet sporta i Formule 1 kada je prošlog februara objavio da će preći u Ferari, posle 12 godina u Mercedesu, sa kojim je osvojio šest od sedam titula svetskog šampiona.

On je rekao da je dolaskom u Ferari ispunio dečački san.

„Već sam i spolja znao koliko je strastvena Ferarijeva porodica, od svih u ekipi do tifoza. Ali sada, videti to iz prve ruke kao vozač Ferarija je zadivljujuće. Ta strast teče njihovim venama i to vam daje energiju“, dodao je Hamilton.

Hamilton je rekorder po broju pobeda u Formuli 1 (105) i po broju pol pozicija (104). Prvu titulu prvaka sveta osvojio je 2008. godine sa Meklarenom, a narednih šest osvojio je sa Mercedesom, zaključno sa poslednjom iz 2020. godine.

Zvanično predsezonsko testiranje biće održano od 26. do 28. februara u Bahreinu, a prva trka u novoj sezoni vozi se 16. marta u Australiji.

(Beta)

