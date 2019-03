Hamilton spreman za borbu sa Ferarijem

Svetski šampion Formule 1 vozač Mercedesa Luis Hamilton rekao je danas da je bolid njegove ekipe „korak iza Ferarijevog“, što znači da ceo tim mora naporno da radi u borbi za titulu.

Ferari se poslednje dve godine tesno, ali neuspešno borio sa Mercedesom za titulu, ali je na ovogodišnjim predsezonskim testiranjima u Barseloni bio brži. Hamilton je čak tvrdio da Ferari ima „pola sekunde“ prednosti.

Britanac je rekao da je Ferari napravio veliki korak bolidom SF90, kao i da Mercedesov bolid nije bio optimalan.

„Prošle godine su došli sa vozilom koje je bilo dobro, ali ove godine su uradili bolji posao. To je u redu. Nemamo ništa protiv izazova, volimo borbu, to samo znači da moramo da radimo jače. Moramo da se popnemo uz brdo, ali znamo kako to da uradimo“, rekao je Hamilton, preneli su britanski mediji.

Hamilton je naveo da mora da izvuče iz sebe maksimum kako bi odbranio titulu.

„Kao vozač, sigurno, moram da vidim kako da izvučem više“, dodao je petostruki svetski prvak.

Na testiranjima u Barseloni, obojica vozača Ferarija Sebastijan Fetel i Šarl Lekler rekli su da su vozila izbalansirana, laka za vožnju i što je najvažnije, da su brza.

Mercedes je odvezao najviše kilometara za dve nedelje, ali do drugog testiranja nije otkrio poboljšanja aerodinamike. Hamilton je rekao da je test bio veoma pozitivan, ali da je Ferari možda bolje iskoristio nova pravila.

„Znamo da vozilo nije bilo optimalno u prethodne dve nedelje i da bismo mogli da ga podesimo“, dodao je on.

Svetski šampion je ocenio da je Ferari „korak ispred“, gledajući poboljšanja koja će svaka ekipa uneti u ovogodišnji šampionat.

„To je trka razvoja, ali mislim da imam najjači tim koji mogu da imam za borbu u toj trci. Naravno, kada počnete sa dva ili tri koraka prednosti, lakše je održati tu prednost tokom godine. Ali, vreme će pokazati“, rekao je Hamilton.

Nova sezona u Formuli 1 počinje 17. marta trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu.

(Beta)