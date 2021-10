Haos u Tirani: Meč prekinut zbog gađanja Poljaka, vređali Srbiju transparentom

Sinoćni meč između Albanije i Poljske u Tirani obeležili skandali. Goti su poveli sa 1:0 u 77. minutu preko Sviderskog i baš u tom trenutku sa tribina je poleteo rafal predmeta ka igračima Poljske koji su se radovali, pa je sudija bio prinuđen da prekine utakmicu.

Ka igračima Poljske poletele su flaše, upaljači i drugi tvrdi predmeti iz ruku huligana koji su bili pozicionirani iza albanskog gola, a to je bio samo vrhunac divljanja domaće publike koja je i dugo pre starta utakmice pripremala „linč“ za goste.

Poljska fudbalska delegacija koja je bila na klupi pozvala je igrače da odmah napuste teren.

Spiker na stadionu je saopštio da će se meč nastaviti, ali da će ukoliko navijači bace još koji predmet meč biti registrovan službenim rezultatom 3:0 za Poljsku.

Meč je bio prekinut pola sata, ali je nastavljen i Poljaci su slavili sa 1:0.

Inače, na meču su Albanci digli transparent „FCK SRB“, odnosno „J… Srbiju“, što je nova provokacija posle poteza jednog anonimnog navijača koji je Džerdanu Šaćiriju obukao jaknu sa oznakom „UČK“.

