Hit: Jokić objašnjava kako je zakucao (video)

Nikola Jokić govorio je o svojim majstorskim momentima protiv Čikaga, kom je ubacio 39 poena u pobedi.

Čak 17 poena je ubacio u 4. deonici, pa je bilo reči o tome zašto ranije nije zatrpavao koš, uz podsećanje na njegove reči da više asistira.

Nikola Jokic throws it down through contact late in the @nuggets road win! pic.twitter.com/sEza5k8wqs

— NBA (@NBA) March 2, 2021