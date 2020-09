Hit snimak: Ovako Federer i Nadal „slave“ izbacivanje Đokovića

Šokantno izbacivanje Novaka Đokovića s Ju-Es Opena u četvrtom kolu zbog pogrešno udarene loptice kojom je u vrat pogodio linijskog sudiju, tema je dana u svetu, pa tako i na društvenim mrežama.

Na Tviteru posebno dominiraju snimci i jedan GIF na kojem su Rafael Nadal i Rodžer Federer koji umiru od smeha.

Aluzija je jasna; njih dvojica imaju najviše razloga za slavlje zato što Đoković ostaje bez savršene prilike da im se približi na prva dva mesta po broju osvojenih Gran Slemova.

Federer ih ima 20, Nadal je na 19, a Đoković je ovom diskvalifikacijom ostao na osvojenih 17 najvećih turnira.

Nije to jedini razlog zašto je ova snimak hit. Trojka najvećih odavno se podelila na Đokovića s jedne i Nadala i Federera s druge strane.

Federer and Nadal after seeing Djokovic at fault in 2020.#USOpen #Djokovic pic.twitter.com/KvxOZKx14a — TeJaS PaTiL (@tazzpatil) September 7, 2020

Roger and Rafa right now: After finding out Djokovic defaulted for striking ball at line judge 😂😂 #USOpen #USOpen2020 #Djokovic pic.twitter.com/vaL5Fze4Uk — Shubham dalmia (@Shubhamdalmia5) September 6, 2020

Đoković je osnovao novu asocijaciju profesionalnih igrača, kao konkurentsku Savetu igrača koji je pod ATP-om. Nadal i Federer su odbili da im se pridružite i kritikovali su ovo raslojavanje koje je Đoković inicirao.

