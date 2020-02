Hokejaš doživeo srčani udar na utakmici: Igrači klečali na ledu i molili se (video)

Džej Boumester, hokejaš Sent Luisa, doživeo je srčani udar usred NHL utakmice njegovih “Bluesa“ i domaćih “Anaheim Daksa“, ali, srećom, nije u životnoj opasnosti.

Jay Bouwmeester collapses on the Blues bench. Game has been delayed pic.twitter.com/wOJkAFANCT

