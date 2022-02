Holandska klizačica amaterka spremna da zablista u brzom klizanju na ZOI Peking 2022 (FOTO)

Kako je brzo klizanje veliki i profesionalni sport u Holandiji, takmičarka amaterka Sane in’t Hof (Sanne) je iznenađenje holandskog tima, ona uživa u tom jedinstvenom iskustvu i istovremeno je spremna da priredi još jedno iznenađenje na ZOI Peking 2022, u trci na 5.000 metara.

„Da li voliš kinesko?“ upitao je In’t Hofovu trener Arjen Volters (Wolters) krajem decembra 2021, dok su stajali u ledenoj areni Tialf (Thialf) u Herenvenu, u Holandiji, tokom završne trke holandskog olimpijskog kvalifikacionog turnira u brzom klizanju.

In’t Hof nije sasvim razumela pitanje. Mislila je da je reč o hrani jer njen tim te poslednje večeri u pansionu u kojem su odseli još nije bio naručio ništa za večeru.

„Ne posebno“, odgovorila je.

Voltersovo kratko pitanje odnosilo se na hranu koju će im ponuditi tokom boravka u Pekingu. On je to rekao kada mu je postalo jasno da će pobediti Iren Šouten (Irene Schouten) i da Džoj Beun (Joy Beune) neće ostvariti bolje vreme od In’t Hofove, što će za nju značiti olimpijsku kartu. „Sada moram da volim kinesko“, odgovorila je In’t Hof kada je sve postalo jasno.

In’t Hof je 26. januara otišla u Peking sa holandskim timom, uključujući 17 takmičara u brzom klizanju. Po dolasku, olimpijska debitantkinja je bila zadivljena.

„Vau, kako je veliki, pomislila sam“, rekla je 23-godišnjakinja u intervjuu za Sinhuu.

„Ovo je prava stvar. I sve je bilo odlično sređeno. Autobusom smo prevezeni u Olimpijsko selo kroz sred grada. Svi putevi su bili zatvoreni. Osećala sam se kao plemkinja. Već je put do sela bio olimpijski jer su olimpijske zastave i maskote visile na svakom stubu. Ceo grad je bio ukrašen i čak sam videla figure olimpijske maskote u prirodnoj veličini. Na putu do hale za klizanje videla sam i neke prave kineske hramove. Mislim da je Peking lep grad. I čist grad“, ispričala je.

U Olimpijskom selu holandski tim deli blok sa svojim kolegama sportistima iz Norveške i Danske. „Kada se probudim, idem u šetnju“, rekla je In’t Hof. „Volim da osetim sunce na svom licu. Mogu da izađem kad hoću, imamo tu slobodu. Samo van sela ne smemo. Vreme je lepo, sunčano. Oko minus sedam do minus devet stepeni Celzijusa ujutru i oko minus dva do dva stepena, kasnije. Vazduh je suvlji nego u Holandiji i stoga je manje hladno“, rekla je.

Ovaj četvrtak je „dan D“ za In’t Hof na 5.000 metara u areni za brzo klizanje, zvanično poznatoj kao Pekinška nacionalna ovalna arena za brzo klizanje. Najveći favorit za zlato je njena zemljakinja, 29-godišnja Šouten (Schouten).

„Imam treće najbolje vreme na svetu ove sezone“, rekla je In’t Hof, trećeplasirana posle Šouten i kanadske klizačice Izabel Vajdeman (Isabelle Weidemann). „Moram samo da ostanem mirna i da pokažem šta mogu. Onda ne mogu da krivim sebe. Nadam se medalji, i zaista jedva čekam. To je najlepše iskustvo u mom životu do sada“, navela je.

Ono što dostignuće In’t Hofove čini još posebnijim je to što je ona jedini amater u holandskom timu profesionalaca u klizanju. Prošlog leta je radila u centru za vakcinaciju protiv kovid-19 u svom rodnom gradu Herenvenu. Nije to uradila samo da bi zaradila dodatni novac.

„Želela sam da imam nešto da radim pored studija i klizanja“, objasnila je In’t Hof. „Želela sam da osetim da sam od koristi društvu. To me je takođe naučilo da stvari stavim u perspektivu. Ako nisi trenirao kako treba, možeš da imaš negativan osećaj. Na poslu sam to brzo zaboravila , slušala sam priče od ljudi tamo. Onda više ne bih brinula. Sutra je novi dan, sa novim mogućnostima. To je način razmišljanja koji mi je pomogao“, rekla je.

In’t Hof je krunisala jaku sezonu svojim drugim mestom na Olimpijskom kvalifikacionom turniru u Herenvenu.

Ona je pre nekoliko dana prvi put ušla u Pekinšku nacionalnu ovalnu arenu brzog klizanja da bi trenirala. Bila je impresionirana.

„Tako ogroman, nikada nisam videla tako veliki stadion za klizanje“, rekla je ona. „Stadion je takođe veoma lep. Bila sam zadivljena i emotivna kada sam prvi put ušla. Sada sam stvarno ovde, pomislila sam. Na sledećem nivou. Uspela sam to“, rekla je.

Ostaje pitanje da li In’t Hof sada voli kinesko. „Naravno, hrana je zaista dobra“, rekla je. „U trpezariji postoji izbor različitih kuhinja. Izbor više nego dovoljan. Imate kinesku hranu, internacionalnu, halal hranu. Jedan dan uzimam testeninu, a sutradan jedem kinesku. Od kineske hrane često uzimam pirinač sa soja sosom, rezancima i kineskim povrćem. Veoma ukusno“, rekla je kizačica za Sinhuu.

(Beta)

