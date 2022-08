Holivudski glumac stao uz Đokovića – „Novak je GOAT, sram neka vas bude“

Popularni američki glumac Adam Boldvin poslao je glasnu podršku srpskom teniseru Novaku Đokoviću.

Holivudski glumac koji je poznat po ulogama u filmu „Dan nezavisnosti“ „Svemirski brod spokoj“, „Patriota“ kao i serijama „Čak“ i „Kasl“ pružio je podršku najboljem teniseru Srbije pred moguće učešće na Ju-Es openu.

Boldvin je istakao da svaki turnir koji Novaku Đokoviću zabrani učešće zbog odluke da se ne vakciniše baca mrlju na sebe, a takođe je naglasio da je Nole najbolji igrač svih vremena, prenose sportski mediji.

Every tournament that denied @DjokerNole entry because he chose bodily autonomy is an *asterisk* tournament.

Likewise are their prize winners *asterisk* prize winners.

Novak is a GOAT!

Shame on the sheep.https://t.co/Twv6jb4UVz

— Adam Baldwin (@AdamBaldwin) August 5, 2022