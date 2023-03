Horner kritikovao novu uredbu o proslavi pobeda u boksu

Direktor Red Bula Kristijan Horner kritikovao je danas novu uredbu rukovodstva Formule 1 kojom se zabranjuje članovima ekipe da se popnu na ogradu pored staze dok proslavljaju pobedu svog vozača.

Horner je rekao da će Formula 1 biti na gubitku sprečavanjem čuvenih proslava, nakon što je Međunarodna automobilska federacija (FIA) objavila novo pravilo, uoči trke za Veliku nagradu Australije u Melburnu.

Direktor trka Nils Vitič izdao je instrukcije u kojima se navodi da je „u bilo kom trenutku zabranjeno popeti se na ogradu boksa pored staze“.

Navodeći da je zaposlenima dozvoljeno da budu u boksu pre ili nakon što moraju da rade na automobilima, u uredbi o bezbednosti navodi se da „zaposleni moraju da izađu čim se posao završi“.

„Svako kršenje pravila biće prijavljeno stjuardima“, navodi se.

Horner je rekao da je iznenađen novom uredbom.

„Iznenađen sam što je to bio problem, da budem iskren, ali sve što se odnosi na bezbednost, mora se shvatiti vrlo ozbiljno. Ali to je čuveni trenutak kada vidite da bolid pobeđuje u trci, a njegova ekipa slavi na ogradi, sve dok se to radi na bezbedan način. Nikada nisam video problem u tome. To je oduvek bio deo trkanja u Formuli 1“, rekao je Horner novinarima u Melburnu.

Direktor Meklarena Zek Braun rekao je da ne zna šta je dovelo do promene pravila.

„Nisam baš siguran šta je izazvalo potrebu da se to promeni. Nije mi poznato da je bio incident. Imajući to u vidu, bezbednost je važna za sve nas, a ako oni smatraju da to nije bezbedno, a to su pravila, onda moramo da ih se držimo“, naveo je on.

U Melbrnu su danas vožena dva treninga uoči trke, na prvom je najbrži bio Maks Verstapen iz Red Bula, a na drugom Fernando Alonso iz Aston Martina.

Trka za Veliku nagradu Australije na programu je u nedelju od 7 časova u Melburnu.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.