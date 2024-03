Horner: Vreme je da se okonča kontroverza u vezi sa optužbama

Direktor ekipe Red Bul Kristijan Horner rekao je danas da je vreme da se okonča kontroverza u vezi sa optužbama o njegovom navodnom neprikladnom ponašanju prema koleginici.

Red Bul je danas suspendovao ženu koja je optužila Hornera za neprikladno ponašanje. Horner je u više navrata negirao optužbe, a kompanija Red Bul je posle istrage odbacila optužbe.

Red Bul je u saopštenju naveo da ne može da komentariše razloge suspenzije.

„Užasno mnogo je napravljeno od ovoga. To je od velikog interesovanja u različitim oblastima medija iz različitih razloga. Sada je vreme da se podvuče crta ispod toga“, rekao je Horner novinarima u Džedi, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Kompanija Honda, koja snabdeva Red Bul motorima, zatražila je više detalja o situaciji.

„Nemamo sve detalje u ovom trenutku i zbog toga nismo u poziciji da detaljnije komentarišemo. Radujemo se potpunom razrešrenju, što pre“, navodi se u saopštenju japanske kompanije.

Horner je naglasio da je odbor Red Bula prošle sedmice odbacio žalbu.

„Realnost je da je došlo do pritužbe, koju je na najprofesionalniji način rešila grupa koja je postavila nezavisnog advokata, jednog od najuglednijih u zemlji. On je istražio sve činjenice. Sve je sagledao i došao do zaključka da se odbaci tužba. Što se mene tiče, što se Red Bula tiče, idemo dalje“, naveo je Horner.

Red Bul je odbio da saopšti koji advokat je obavio istragu i da pruži uvid u izveštaj i razloge za odbacivanje tužbe.

Horner je rekao da ima sreće što ima divnu porodicu i suprugu koja ga podržava, da je ceo proces bio pun izazova, ali da je sada završen „upad u njegovu porodicu“.

„Sada je vreme da se koncentrišemo na ono zbog čega smo ovde, a to je trka Formule 1“, dodao je Horner.

Prošle sedmice je Jos Verstapen, otac vozača Red Bula Maksa Verstapena, rekao da kontroverze oko Hornera dele ljude i da će ekipa eksplodirati ako on ostane direktor.

„Razgovarao sam sa Josom, u interesu je svih da smo se dogovorili da idemo dalje i da se koncentrišemo na budućnost. Obojica smo zainteresovani da izvučemo najbolje iz njegovog sina“, rekao je Horner.

(Beta)

