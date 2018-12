Hrvat objasnio Amerikancima kako se izgovara ime srpskog košarkaša (video)

Za samo nedelju dana Indijana i Sakramento odigrali su dve utakmice u NBA ligi, a oba kluba su upisala po pobedu.

Nastupi ova dva tima hit su u SAD-u zbog Bogdanovića – srpskog Bogdana iz Sakramenta i hrvatskog Bojana iz Indijane.

Ne samo da Amerikance muči što imaju isto prezime, a dolaze iz različitih zemalja, već imaju veliki problem i s izgovaranjem imena našeg košarkaša.

Tako je Bojan Bogdanović za Fox Sports objasnio kako se pravilno izgovara ime srpskog reprezentativca.

„Ja sam Bojan, a on je Bogdan. Znam da je pomalo zbunjujuće, ali je i dalje različito za nas. Nije on Bougden, on je Bogdan“, rekao je Hrvat i zatim prasnuo u smeh zbog svog imitiranja američkog naglaska.