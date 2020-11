Hrvatski fudbaler zaražen koronom odigrao prvo poluvreme protiv Turske

Bek hrvatske fudbalske reprezentacije Domagoj Vida, koji je u susretu protiv Turske igrao prvo poluvreme, pozitivan je na korona virus, objavio je Hrvatski fudbalski savez.

🇭🇷 Croatia centre-back Domagoj Vida was substituted at half-time in the 3-3 friendly draw with Turkey on Wednesday after testing positive for Covid-19.

Vida along with the rest of the Croatian squad, had tested negatively on Monday. pic.twitter.com/MjRHUntB0C

