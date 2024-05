Hrvatski fudbaleri se okupljaju na početku priprema za Evropsko prvenstvo

Fudbaleri Hrvatske počeli su danas u Zagrebu okupljanje u sklopu priprema za predstojeće Evropsko prvenstvo u Nemačkoj.

Deo igrača okuplja se od podneva u zagrebačkom hotelu Šeraton, a selektor Zlatko Dalić pozvao je 26 fudbalera sa kojima planira da ide na turnir i još devetoricu koji će se sa njima pripremati.

„Krećemo sa pripremama, a kompletiraćemo se u hodu. Nekih 12 igrača bi trebalo da se okupe danas, neki će doći 28, neki 29, a do 3. juna trebalo bi svi da se okupe. Hvala bogu nema novosti oko novih povreda“, rekao je Dalić na konferenciji za novinare, prenela je Hina.

Za razliku od nekih selektora koji su objavili širi spisak igrača, Dalić je odmah objavio 26 imena koja planira da vodi na Evropsko prvenstvo.

„Iz mog iskustva i prakse to se pokazalo boljim, lakše je nekoga pozvati naknadno, nego vratiti kući“, naveo je Dalić.

Reprezentativci će danas ići na prijem kod predsednika Hrvatske Zorana Milanovića koji će odlikovati igrače, članove stručnog štaba i delegacije Fudbalskog saveza koji su učestvovali u osvajanju bronzane medalje na Svetskom prvenstvu 2022. godine u Kataru.

Hrvatska će u Rijeci u ponedjeljak 3. juna igrati protiv Severne Makedonije, prvu od dve pripremne utakmice uoči Evropskog prvenstva. Pet dana kasnije u Lisabonu Hrvatska će igrati protiv Portugala, nakon čega će se uputiti u Nemačku u svoj kamp u Nojrupinu.

Dalić je rekao da ekipa neće biti kompletna protiv Severne Makedonije, a da će duel protiv Portugala biti pravi test i naveo da neće praviti nikakve eksperimente.

„Nema potrebe, niti imam želju da menjam. Šest godina radimo slično i imamo dobre rezultate. Noviteti će možda biti na jesen, za Ligu nacija i na Svetskom prvenstvu u SAD“, rekao je on.

Pre početka Evropskog prvenstva hrvatske reprezentativce očekuje prijem kod pape Franje, imaće ispraćaj sa navijačima na Rujevici, a zatim i otvoreni trening u kampu u Nemačkoj.

„To su stvari koje su nam u planu. Mnogo će nam značiti odlazak kod pape. Znamo šta nam sledi, ali moramo čuvati mir i koncentraciju. Bićemo maksimalno fokusirani na prvu utakmicu sa Špancima. Znamo da ćemo imati veliku podršku navijača, a to će nam dati dodatnu energiju i snagu. Verujem da će biti 100.000 naših navijača u Berlinu, možda i 50.000 na stadionu“, dodao je selektor.

Dalić je otkrio da će Joško Gvardiol na Evropskom prvenstvu igrati na poziciji levog beka.

„Iza njega je sjajna sezona na poziciji levog beka. On je za Hrvatsku na poslednjem Evropskom prvenstvu debitovao na toj poziciji. Tada su me kritikovali zbog toga, a kada ga Gvardiola stavi na bok, nema kritika. Joško je pokazao da može dobro da igra na toj poziciji, tada dolazi do izražaja njegova brzina. Naša je ideja da Joško bude na toj poziciji, da nastavi da radi ono što radi u Mančesteru. Vedran Ćorluka je bio kod njega, razgovarali su o tome, veseli me njegova forma“, dodao je on.

Reprezentacija Hrvatske je najveće uspehe ostvarila na svetskim prvenstvima gde ima srebro iz 2018. i dve bronze 1998. i 2022 godine, kao i srebro u Ligi nacija, dok na evropskim prvenstvima nije prošla dalje od četvrtfinala.

„Hrvatska na Euru nikada nije prošla prvu utakmicu nakon grupe. Poslednji Euro mi nije ostao u najboljem sećanju. Nekako je sve bilo pogrešno. Utakmica protiv Španije je bila loša 70 minuta, vratili smo se, a izgubili 3:5. Nadam se da će nam ovaj Euro biti uspešan. Moramo biti pametni, staloženi i imamo dobre šanse, ali mnogo je jakih reprezentacija“, naveo je Dalić.

Evropsko prvenstvo igra se od 14. juna do 14. jula, a Hrvatska će igrati u Grupi B protiv Španije, Italije i Albanije.

(Beta)

