Hrvatski teniser Ivo Karlović završio karijeru

Hrvatski teniser Ivo Karlović objavio je danas da je završio karijeru.

„Neki od vas su primetili da dugo nisam igrao, a i dalje me svakodnevno pitaju da li ću se vratiti takmičenjima. Žao mi je što ću vas razočarati, ali ovim pismom želim da ozvaničim i konačno objavim kraj moje karijere“, naveo je 44-godišnji Karlović na društvenoj mreži X.

Karlović je poslednji meč igrao u oktobru 2021. godine, u drugom kolu kvalifikacija za Indijan Vels.

Karlović je naveo da je imao „zahvalnu, neortodoksnu i dugu karijeru“ koja je nastala iz skromnog početka i da je ponosan na dostignuća i sve što je uspeo da prevaziđe, dolazeći iz Hrvatske.

On je zahvalio svim trenerima i ljudima koji su mu pomogli u karijeri i naveo da mu je porodica pružila ogromnu podršku i da se raduje što će provoditi više vremena sa njom. Takođe, zahvalio je i navijačima na ljubavi i podršci.

„Ostaću uz tenis i pokušati da podelim moje znanje i sva neverovatna iskustva novoj generaciji tenisera. Putovanje se nastavlja i fokus je preusmeren. Zahvalan sam“, naveo je Karlović, koji će sledeće sedmice napuniti 45 godina.

Karlović je 25-godišnju karijeru završio sa 371 pobedom, 346 poraza i osam titula i 10,1 milion dolara od nagrada. Sa reprezentacijom Hrvatske osvojio je Dejvis kup 2005. godine.

Najbolji plasman na ATP listi ostvario je u avgustu 2008. godine kada je bio 14.

Najveći uspeh na grend slem turnirima je četvrtinale Vimbldona 2009. godine.

Ostaće upamćen kao i jedan od najboljih servera, pošto je karijeru završio sa 13.278 as udaraca, a ispred je samo Amerikanac Džon Izner sa 14.470.

On je teniser koji je u meču na tri seta imao najviše as udaraca – 45, na turniru u Haleu 2015. godine, a dve nedelje kasnije na Vimbldonu postao je jedini teniser koji je imao najmanje 40 as udaraca u tri uzastopna meča.

(Beta)

