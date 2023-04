Humanitarni aspekt „Trke zadovoljstva“ na Beogradskom maratonu

BEOGRAD – Humanitarni aspekt „Trke zadovoljstva“ oslikava odnos Beogradskog maratona koji neguje prema društvenoj zajednici, kroz promovisanje i sprovođenje humanitarnih kampanja, promovisanje značaja pomoći i darivanja pojedincima ili grupama kojima je to potrebno, saopšteno je iz Beogradskog maratona.

U saopštenju se dalje navodi da Beogradski maraton dugi niz godina ostvaruje saradnju sa mnogobrojnim organizacijama okupljenim oko važnih tema za društvo, kao što su Specijalna olimpijada Srbije, Sportski savez osoba sa invaliditetom Beograda (ŠOSIB), Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, UNHR, NURDOR….

„Akcija ‘Ravnopravno do cilja’, koju Poverenik, u okviru Beogradskog maratona, tradicionalno organizuje sa ŠOSIB, iz godine u godinu postaje sve masovnija. To pokazuje koliko je sport važan za osobe sa invaliditetom. Oni se često susreću sa preprekama za ravnopravno učešće u društvenom životu, naročito zbog nepristupačnosti javnih objekata i površina, a ova akcija jedan od načina da se ukaže i na to koliko sport unapređuje kvalitet života osoba sa invaliditetom. Omogućavanje ravnopravnog učešća u različitim aktivnostima, pa i u sportu, predstavlja osnov za dostojanstven život svakog čoveka“, izjavila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.

„Cilj učešća sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beogada na Beogradskom maratonu je pružanje mogućnosti osobama sa invaliditetom da pokažu svoje mogućnosti, kao i motivacija svim osobama sa invaliditetom da bez obzira na svoj invaliditet itekako mogu da se bave sportom. Učešćem na BGd maratonu smatramo da osobe sa invaliditetom svojim primerom pokazuju da granice ne postoje i da treba da postoje jednake mogućnosti za sve“, izjavio je predsednik ŠOSIB-a Draženko Mitrović.

Nacionalni direktor Specijalne olimpijade Srbije Aleksandar Stanojević izjavio je zadovoljstvo zbog organizacije „Trke zadovoljstva“.

„U ime organizacije Specijalne Olimpijade Srbije, želim da izrazim našu ogromnu radost i ponos što smo deo ovogodišnje ‘Trke zadovoljstva’. Kao organizacija koja se bavi unapređenjem života osoba sa intelektualnom ometenošću, naša motivacija za učešće u ovoj trci je mnogo više od samog takmičenja. ‘Trka zadovoljstva’, i sve ostale akcije predane toj ideji, predstavlja priliku da osobe sa intelektualnom ometenošću budu uključene u zajednicu, da se osete kao deo nečega većeg i da se njihov doprinos prepozna. Ova trka, odnosno sama manifestacija i ideja je prilika da se razbiju predrasude i da se podigne svest o važnosti inkluzije i ravnopravnosti za društvo kao celinu. Zajedno možemo stvoriti bolju i pravedniju zajednicu za sve“, izjavio je Stanojević.

Iz NURDOR-a su pozvali sve zainteresovane da putem platforme www.superhero.rs obezbede superherojsku majicu ili opredele donaciju.

„Trku zadovoljstva da istrče za svu decu, naše superheroje, kao i da posete štand NURDOR-a i na taj način podrže organizaciju letnjeg i zimskog kampa za decu koja su pobedila rak i koja će se kroz rekreaciju vraćati redovnim aktivnostima i fizičkoj formi“, izjavila je direktorka udruženja NURDOR Branislava Penov.

Beogradski maraton će biti održan 23. aprila.

„Beogradskom maratonu i meni lično je jako važan humanitarni aspekt Trke zadovoljstva, jer želimo da ujedinimo sve organizacije koje se bore za humane ciljeve i da ih zajedno promovišemo. Nakon Beogradskog maratona, biće organizovan događaj Heroji Beogradskog maratona, na kome se nagrađuju upravo oni koji su učinili nadljudski napor da završe svoju trku, one koji su im u tome pomagali, kao i one koji su se svojim delima istakli na Beogradskom maratonu. Ovaj događaj će biti prilika da najavimo jedan sasvim novi projekat koji pokrećemo, a koji će biti usmeren upravo ka pojedincima ili grupama kojima je to najpotrebnije“, zaključio je direktor Beogradskog maratona Darko Habuš.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.