Hvalospevi Amerikanaca: Hvala ti Srbijo na predivnom Nikoli Jokiću

Komentator utakmica Denver Nagetsa Kris Marlou sa oduševljenjem je ispratio sedmi meč polufinala Zapada.

Nagetsi su sa 104:89 pobedili Los Anđeles Kliperse i plasirali se u finale konferencije.

Posebno sjajan bio je Nikola Jokić sa 16 poena, 22 skoka i 13 asistencija, prenosi B92.

Mnogi bivši i aktuelni košarkaši, novinari i stručnjaci, pratili su njegove bravure i sa oduševljenjem komentarisali u emisijama i na društvenim mrežama

Somebody up there loves the Denver @nuggets 😎👍🇷🇸 thank you Serbia for the wonderful Nikola Jokic! @AltitudeTV lalu noć

„Neko tamo gore voli Denver Nagetse. Srbijo, hvala ti na predivnom Nikoli Jokiću“, poručio je Kris Marlov, spiker koji prenosi mečeve Denvera i na srpskom dodao: „Laku noć“.

Stiven A. Smit, jedan od najpoznatijih lica na I-Es-Pi-Enu, tvrdi da za poraz više treba kriviti Kliperse, ali je tokom meča objasnio šta je to posebno kod srpskog reprezentativca.

This dude Jokic is ridiculous. The man can’t jump from the street onto a fur, but damn he can play. Leading fast breaks. Doing spin moves. Fall-away jump shots. He’s just unreal. If the @LAClippers allow this to be close, this man is going to be a problem. But I still pick Clips.

