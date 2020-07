„Idem da ih smanjim“: Teniserka zbog velikih grudi morala pod nož (foto)

Godina 2009. bila je verovatno preloman trenutak za sve dobro što se kasnije dogodilo u karijeri Simone Halep. A dogodilo se mnogo toga dobrog.

Naime, pre 11 godina, Rumunka koja u oktobru 2017. prvi put postala teniski broj jedan, odlučila je da ode na operaciju smanjenja grudi.

– To je moja najveća žrtva. Učinila sam je zbog tenisa – jednom prilikom je priznala Halep.

– Težina mi je stvarala problem, s velikim grudima nisam se osećala komforno, a i nisu mi se sviđale u svakodnevnom životu. Mislim da bih otišla na operaciju i da nisam sportistkinja – izjavila je danas druga teniserka sveta.

Njen bivši trener Danijel Dobre otkrio je da je tu odluku donela sama.

– Jaka je osoba. Svaku odluku oko trenera i karijere donela je samostalno, a to je čudno jer u Rumuniji obično roditelji odlučuju sve. Kada je imala 14-15 godina, Simona je rekla da želi da ide u Bukurešt da trenira jer nije želela trenera kojeg je tada imala, već nekog drugog. Potom je sama rekla: „Leđa me bole, otići ću na operaciju da smanjim grudi“. Vrlo je inspirisana kada treba doneti važne odluke – rekao je njen bivši trener.

