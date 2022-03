Igrač snukera došao pijan na turnir, usledile su neverovatne scene (foto)

Britanskom igraču snukera Robertu Milkinsu preti disciplinska kazna nakon što se pijan pojavio na turniru u Turskoj i tamo napravio scene. Svemu je prethodilo maratonsko pijančenje kojim je obeležio proslavu svog 46. rođendana.

🔴 Broken ribs

⚫️ Stomach pumped

🔴 Nearly knocked himself out

It was a birthday bash to 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 for Robert Milkins 😵

