Španski teniser Rafael Nadal prokomentarisao je poraz od Novaka Đokovića u polufinalu Rolan Garosa.

Đoković se plasirao u finale pobedom nad Nadalom od 3:6, 6:3, 7:6 (4), 6:2.

Španski teniser, trinaestostruki šampion Rolan Garosa, posle meča je čestitao protivniku i rekao da je dao sve od sebe.

„Godine prolaze i znam da su mi šanse manje svaki put. Ovo je veoma bitan turnir za mene, ali moram da budem svestan da ne mogu uvek da pobedim. Vratiću se sledeće godine sa istim stavom i naporno ću raditi. Igrao sam protiv jednog od najboljih svih vremena“, rekao je Nadal.

Rafa je imao i fizičkih problema tokom četvrtog seta, koji je uveliko ušao u peti sat igranja.

„Ostavio sam celog sebe na terenu, i fizički i psihički. Meč je zašao u veče, uslovi su bili sporiji. To nije izgovor jer se on adaptirao bolje, a moji udarci nisu isti u takvim uslovima“, objasnio je španski teniser.

Rafael Nadal on his defeat to Novak Djokovic: 'Well done to him. He beat me in a good fight out there. Today was not my day.'

Biku sa Majorke je ovo bio treći poraz u istoriji Rolan Garosa, na kojem ima 105 pobeda. Drugi od Đokovića, koji ga je pobedio i 2015. godine.

„Svaka mu čast. Pobedio me je posle velike borbe. Danas nije bio moj dan“, dodao je Rafa.

Đoković: Sve je bilo fantastično…

Sve je bilo fantastično, moje je zadovoljstvo da igram protiv Rafe i ovo je sigurno jedan od najvećih mečeva koje smo igrali u Parizu, izjavio je najbolji teniser sveta Novak Đoković posle večerašnje pobede protiv Rafaela Nadala u polufinalu Rolan Garosa.

"The first thing I want to say is it was my privilege also to be on the court with Rafa for this incredible match. It is surely the greatest match I have played here in Paris. It's also the match with the best atmosphere and ambiance and energy."

