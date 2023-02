Ilić: Fudbalerima Partizana je uvek potrebna podrška navijača

BEOGRAD – Trener CSKA iz Sofije Saša Ilić pozvao je navijače Partizana da u nastavku sezone pruže podršku fudbalerima kluba iz Humske.

Ilić je za Partizan odigrao 876 mečeva, a postigao je 240 golova. On je sa „crno-belima“ osvojio 11 šampionskih titula i sedam nacionalnih kupova, a dva puta je sa Partizanom igrao u Ligi šampiona.

„Navijači Partizana moraju da budu svesni da je igračima njihova podrška potrebna. Navikli smo navijače da smo uvek prvi, sada je neka druga situacija, ali ni to neće trajati večno – i to će se promeniti. I kada je dobro i kada je loše, Partizan se voli do kraja života“, rekao je Ilić, između ostalog, za „Jutjub kanal“ Partizana.

Partizan će u nedelju u 20. kolu Superlige Srbije gostovati ekipi Napretka u Kruševcu. „Crno-beli“ su trenutno drugi na tabeli sa 10 bodova manje od prvoplasirane Crvene zvezde.

Ilić (45) je prošle godine preuzeo ekipu CSKA.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.