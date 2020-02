Ilić: Verujem u preporod spskog rukometa

BEOGRAD – Nekadašnji kapiten rukometne reprezentacije Srbije Momir Ilić izjavio je da veruje u preporod srpskog rukometa i da ga ohrabruje činjenica da ima mnogo talenovane dece za taj sport.

Rukometaši Srbije na nedavnom Evropskom prvenstvu u Austriji, Švedskoj i Norveškoj nastup su završili u grupnoj fazi bez ijedne pobede.

„Nisam ništa komentarisao, jer nema mnogo šta da se kaže, osim da nije bilo dobro. O razlozima neuspeha ne mogu da govorim, jer nisam bio unutar nacionalnog tima“, rekao je Ilić za sajt Fakulteta za sport, čiji je postao student.

Kritike na rad Rukometnog saveza Srbije bile su oštre, situacija okarakterisana kao katastrofalna, a Ilić je ipak optimista i kao rešenje problema u koje je zapao srpski rukometa Ilić pomalo filozovski navodi da treba „da budemo bolji ljudi“.

„Verujem u preporod, a ohrabruje me to što imamo mnogo talentovane dece. Nikako ne smemo iz vida da izgubimo to da smo izuzetno talentovana nacija za ovaj sport. Siguran sam da će se stvari promeniti u korist našeg rukometa. Jer, promeniće se treneri, doći ce nova generacija koja ce decu obučavati savremenom rukometu. To se neće desiti tako brzo, ali promene na bolje su moguće već za tri, četiri godine“, rekao je Ilic i dodao:

„Uveren sam da možemo da napravimo uspeh, ali je samo pitanje da li ćemo se i koliko zadržati u vrhu, jer to zahteva ozbiljno planiranje. Ali, verujte mi, imamo dobrih igrača koji su u vodećim ulogama u svojim klubivima i to je veoma važno.“

Najkorisniji igrač (MVP) Evropskog prvenstva 2012. u Beogradu na kom je osovojeno srebro, poslednje odličje za muški rukomet na velikim takmicenjima, ne krije da obožava posao trenera.

Trenutno je u funkciji pomoćnog trenera prvog tima Vesprema, a samostalno vodi i selekciju do 21 godine ovog mađarskog kluba, a usavršavanje u tom polju počeo je na Fakultetu za sport.

„Verujte mi, svakodnevno sam u sali od devet do devet i uživam u svemu tome. Zadovoljstvo mi je da radim posebno sa mladim igračima. Pokušavam da im usadim ubedenje da su rad i upornost mnogo važniji od talenta. Za mene nema lepše stvari nego kada na terenu vidite da su igrači usvojili neke vaše principe rada i da pokazaju napredak. Ne znam sa cime bih mogao da uporedim taj osećaj“, rekao je bivši igrač Vesprema.

„Ambicije su najveće moguće i to ne krijem. Ništa se po tom pitanju nije promenilo iz vremena dok sam bio igrač. Želim da budem trener u velikom klubu, da osvajam trofeje i normalno, da kad za to dođe vreme, budem selektor reprezentacije Srbije“, istakao je Ilić.

Ilićevu povećenost trenerskom poslu pohvalio je najbolji rukometaš Evrope Petar Nenadić, koji je izajvio da će biti vrunski trener.

„Hvala Petru na tome što je rekao. Međutim, da li ću biti vrhunski trener zavisi od mnogo faktora. Petar vrlo dobro zna kako razmišljam, koliko sam posvećen trenerskom poslu i verovatno je iz tih razloga izjavio to što je izjavio. Mada, da bi se postigao uspeh, potrebno je imati i malo sreće, ali to ne volim da apostrofiram“, zaključio je Ilić.

(Tanjug)