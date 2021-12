Iliev: Sigurno će doći dvojica igrača u veznom redu

BEOGRAD – Sportski direktor Partizana Ivica Iliev rekao je da klub planira da u zimskom prelaznom roku dovede igrače koji će pojačati vezni red.

„Znate da je zimski prelazni rok izuzetno težak, nije ponuda velika i dobra kao u letnjem, ali mi tražimo ono što na treba. I od trenera ste čuli da smo hteli da dovedemo nekog napadača po našim standardima. Međutim, u poslednjih mesec dana, bili smo svedoci fudbalskog vatrometa od našeg Marka Milovanovića. Dete od 18 godina iskočilo je u prvi plan i stopiralo taj trasfer, što me izuzetno raduje. Svima je jasno da prioritet naseg fukncionisanja naša omladinska škola. Samo u slučaju da u našoj školi ne postoji adekvatno rešenje, mi idemo ka tome da dovedom strance“, rekao je Iilev novinarima na promociji klupskog kalendara za 2022. godinu.

Iliev je najavio da će klub dovesti eventulno dvojicu igrača koji će pojačati vezni red.

„Sigurno će doći jedan ili dvojica igrača u veznom redu jer nam fali tu igrača. Imali smo ove godine zahtevnu sezonu, to nas očekuje i u drugom delu. Ono što nam je potrebno je samo broj, imamo kvalitet, ali potrebno nam je ljudstvo. Sve zavisi od eventualnih prodaja i mene raduje da svi igrači, za razliku od svih ranijih godina, ne žele da idu iz Partizana, hoće da ostanu do leta. To govori o strasti prema Partizanu, a ono što me najviše raduje je da osećaju da je došao trenutak za istoriju“, rekao je Iliev.

On je upitan i da li će pojacanje u veznom redu biti slično igračkom profilu kakav je iamo Sejduba Suma.

„Tražimo drugačiji profil igrača, imamo najviše fond takvih igrača ofanzivnih, možda ne istih karakteristika kao Suma, ali tu smo popunjeni. Bili smo u situaciji da nam poslednjih pet-šest utakmica ne igraju četiri igrača. Lazar, Pantić, Rikardo i Natho, koji su nas uveli u grupnu fazu i nosili nas najveći deo sezone, nama su igrali mladi, novajlije… Partizan na tim pozicijama ima tri postave. Ofanzivni deo se verovatno neće menjati do leta“, zaključio je Iliev.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.