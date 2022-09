Index: Koja je tajna moćne Srbije? Opasniji nego ikad. . .

ZAGREB – Fantastične igre fudbalske reprezentacije Srbije predvođene selektorom Draganom Stojkovićem PIksijem analizirao je hrvatski portal „Index“ i zaključio da Srbi nikad nisu bili opasniji.

U tekstu pod naslovom: „Koja je tajna moćne Srbije? Čudo od deteta, nestvarni golgeter i svetski rekorder“ analizira se doprinos Dušana Vlahovića, skupo plaćenog napadača Juventusa, Alekandra Mitrovića, koji blista u dresu reprezentacije i Fulama, kao i Dušana Tadića iz Ajaksa, kako se navodi, svetskog rekordera u asistencijama, pošto je prošle godine imao ukupno 37 i nadmašio LIonela Mesija iz 2011. godine (36).

Konstatuje se da je renasansa došla sa Piksijem i ističe da Srbija nikad u periodu otkako je prestala nastupati pod imenom Jugoslavija nije imala ovakav niz rezultata.

„Od početka 2021. godine odigrala je 14 zvaničnih utakmica. Poražena je samo kod kuće od Norveške, remizirala je s Portugalom, Irskom i Slovenijom, a 11 puta je pobedila. Ujedno, ostvarila je napredak na svim tabelama, na FIFA rang listi je 25, a samo 2015. godine bila je na 56. poziciji. Ujedno, kada je u pitanju statistički napredak i analiza koju prave kladionice, Srbija je stigla 16. reprezentacija sveta, samo dva mesta iza Hrvatske“, navodi Index.

Teško je reći koliko ova reprezentacija može na Mundijalu, iz najmanje dva razloga, smatra komentator Indexa.

„Prva je to da su Srbi svetski prvaci u tome da sami sebi „sapliću noge i iznutra se uruše u najgorem mogućem trenutku i pod najčudnijim okolnostima. Ako je atmosfera u ekipi konačno onakva kakva treba biti, onda je Piksi već napravio veliki deo posla. Drugi je to što nisu imali preterane sreće kod žreba – Brazil je prvi favorit turnira, a Švajcarska jedna od nakonstantnijih reprezentacija iz drugog svetskog razreda. Kamerun bi trebalo da bude najlakši zalogaj, ali i on je bio najbolje rangirani tim iz poslednjeg šešira“.

Srbi su i pre dolazili na velika takmičenja sa velikim očekivanjima, ali nisu imali ovoliko aduta na koje se mogu osloniti i objektivnih pokazatelja zašto bi konačno mogli do rezultata. Srbija nikad nije bila ovako opasna, zaključuje INdex.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.