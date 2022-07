Inter iz Majamija zainteresovan za Mesija

BARSELONA – Poslovni direktor Intera iz Majamija Ksavijer Asensi izjavio je da bi fudbaler Pari Sen Žermena Lionel Mesi mogao da zaigra u američkom klubu naredne godine, prenose španski mediji.

Inter, čiji je suvlasnik legendarni engleski fudbaler Dejvid Bekam, ima ambiciozne planove za budućnost.

„Kako bismo postali prepoznatljivo lice američkog fudbala, potrebno nam je da to pokažemo na terenu tako što ćemo imati vrhunske igrače. Mesi se ne može uporediti ni sa jednim drugim fudbalerom. Naš cilj je da angažujemo najbolje, a Mesi je ispred svih ostalih. Da li je realno da dođe kod nas? Sve zavisi od toga šta on želi. On je jedan od najboljih fudbalera u istoriji“, rekao je Asensi za „Mundo deportivo“.

Mesi je prošle godine stigao u PSŽ iz Barselone, a ima ugovor sa francuskim klubom do juna 2023. On je odbio da produži ugovor sa „svecima“ pošto će argentinski fudbaler konačnu odluku doneti po završetku Svetskog prvenstva u Kataru.

Inter se trenutno nalazi na devetom mestu na tabeli Istočne konferencije MLS lige.

(Tanjug)

