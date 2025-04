Inzagi: Pokazali smo odlučnost i hrabrost; Kompani: Imali smo dosta dobrih šansi

Trener fudbalera Intera Simone Inzagi izjavio je da je njegova ekipa pokazala odlučnost i hrabrost u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona protiv Bajern Minhena, i dodao da je njena pobeda u tom duelu sjajan rezultat za italijanski klub.

„Čestitam svojim igračima. Sa Bajernom smo igrali egal, i pokazali odlučnost i hrabrost. To je vrhunski rezultat koji nas čini srećnim. Brojke Bajerna su neverovatne, tako da smo uradili nešto važno. Međutim, moramo da nadogradimo ovaj učinak pred našim navijačima za sedam dana“, naveo je Inzagi, a preneo sajt italijanskog kluba.

Inter je u utorak na gostujućem terenu pobedio Bajern Minhen 2:1, u prvoj utakmici dvomeča četvrtfinala Lige šampiona.

„Očekivao sam više presinga od njih, ali su se suočili sa timom Intera koji je igrao dobro. Postigli smo dva gola nakon što smo akcije započeli iz odbrane i dobro igrali u tranziciji. Nikada nismo prestali da verujemo da možemo da pobedimo, uprkos tome što smo primili gol za izjednačenje“, dodao je Inzagi.

Trener Intera rekao je da je plan igre bio da se igračima Bajerna ne dozvoli mnogo vremena sa loptom u posedu, i dodao da je njegova ekipa ostala koncentrisana u završnici utakmice.

„Za dan i po, koliko smo imali vremena da se pripremamo za meč, smo dosta pričali. Plan je bio da ih držimo van poseda i da igramo sa karakterom. Igrali smo dobro u prvih 45 minuta, pre nego što je Bajern snažno krenuo u drugo poluvreme. Ipak, ostali smo pribrani i koncentrisani, što pokazuje i naš gol na kraju“, zaključio je Inzagi.

Trener Bajerna Vensan Kompani rekao je da je njegova ekipa u prvih 30 minuta utakmice, kao i u drugom poluvremenu, bila dominantna i imala dosta šansi da postigne pogodak.

„Mislim da smo dobro započeli utakmicu, bili smo dominantni u prvih pola sata. Imali smo dosta dobrih šansi, gde je trebalo da postignemo golove. U drugom poluvremenu smo bili takođe dominantni, imali smo naše šanse. Sad je poluvreme, oni vode 2:1, moramo da pobedimo u Milanu“, kazao je Kompani na konferenciji za novinare, a preneo sajt nemačkog kluba.

Trener Bajerna je naveo da je broj šansi koji su njegovi igrači uspeli da stvore protiv „defanzivno jake“ ekipe Intera dobar znak pred revanš meč.

„Revanš neće biti ista utakmica kao ova. Dobar znak je da smo imali dosta dobrih šansi protiv defanzivno jakog tima Intera. Kad ovakve šanse stvorimo, obično postignemo dva, tri gola. Oni su isto dobri ofanzivno, uvek će biti neka opasnost. Svakako, uvek idemo na pobedu“, dodao je Kompani.

Kompani je rekao da je njegova ekipa dobro igrala defanzivno i kad je bila primorana da se povuče i igra u niskom bloku.

„Ako tim zasluži da se branimo u niskom bloku, to možemo da radimo isto. U momentima kad smo morali da se branimo tako, to smo uradili jako dobro. Ako oni imaju uspeh sa posedom lopte, morate biti organizovani i raditi ka svom momentu. Oni su dobar tim, umeju to da rade, u prvih pola sata i u drugom poluvremenu smo mislili da možemo da damo više golova, ali je ovo i dalje šansa da pobedimo u Milanu“, kazao je Kompani.

Revanš utakmica će se odigrati 16. aprila u Milanu, a pobednik ovog dvomeča će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela Barselone i Borusije Dortmund.

(Beta)

