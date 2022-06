„Iskreno, baš me briga“: Nadal odgovorio na pitanje o Đokoviću

Rafael Nadal nastavio je da pomera granice i svojom 14. titulom na Rolan Garosu samo još više povećao rekord u Parizu.

On je ujedno došao do 22. grend slem titule čime je pobegao Novaku Đokoviću i Rodžeru Federeru na dve više.

Smatra da je taj rekord dostižan, za razliku od onog kojeg ima na Rolan Garosu.

„Oduvek sam sebe smatrao normalnim likom, tako da ako sam ja to uspeo, verujem da može i neko drugi. Jasno je da je rekord od 22 grend slema nešto što je moguće da neko nadmaši. Siguran sam da će se to desiti. Sa druge strane, 14 titula na Rolan Garosu… To je baš teško“, rekao je Nadal za „CNN“.

Osvrnuo se i na mogućnost da ga prestigne Đoković.

„To nije nešto čime sam opsednut i nije nešto što može da mi promeni način razmišljanja. Iskreno, baš me briga ako Novak osvoji 23, a ja ostanem na 22 titule. To uopšte neće uticati na moju sreću, ni jedan procenat“, jasan je Rafa.

Nadal je takođe pričao o svom odlasku u penziju o kojem se dosta pričalo.

„Nikada mi nije bilo na umu da posle ovog turnira odem u penziju, ali, naravno, postoji ta mogućnost ako se situacija (sa stopalom) ne popravi. Ne znamo šta može da se desi“, pomalo nedorečen ostaje Rafa.

