Ispred Ronalda stavili dve flašice soka, a njegova reakcija postala hit

Reprezentacija Portugala pobedom je započela Evropsko prvenstvo.

Aktuelni prvaci Evrope su se dugo mučili, a onda su u samom finišu dotukli Mađarsku usred Budimpešte, pred više od 60.000 navijača na Puškaš Areni.. Na prvi gol se čekalo sve do 84. minuta, kada je pogodak postigao Guereiro, a onda je još dva gol dao Ronaldo (87′ i 90+2′, penal).

Kapetan Portugala pre meča sa Mađarima odgovarao je na pitanja novinara, ali čim je seo,ugledao je dve flašice koka-kole ispred sebe. Odmah ih je pomerio u stranu i svima poručio: „Pijte vodu“.

Do NOT put Coca Cola in front of Cristiano Ronaldo 😠

This is absolutely brilliant 🤣 pic.twitter.com/bw9FYlTOI4

