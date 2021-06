Istorija – Nikola Jokić je MVP!

Nikola Jokić, košarkaš Denver Nagetsa, proglašen je za najkorisnijeg igrača sezone 2020/2021 u NBA. Centar iz Sombora postao je tako prvi srpski košarkaš koji je izabran za MVP-ja najjače košarkaše lige na svetu.

Informaciju je prvi preneo novinar portala Atletik Šems Čaranija, a potom su i ostali svetski mediji krenuli da objavljuju da novi MVP dolazi iz Srbije.

Nikola Jokić postao je prvi igrač u istoriji koji je dobio nagradu za najkorisnijeg igrača lige, a da je izabran u drugoj rundi Drafta.

Denver Nuggets star Nikola Jokic has won the 2020-21 NBA MVP award, sources tell @TheAthletic @Stadium .

Jokića su pre sedam godina birali Denver Nagetsi sa 41. mesta, te je tako postao prvi igrač iz druge runde koji je poneo ovu laskavu nagradu.

Jokić iza sebe ima neverovatnu sezonu u kojoj je odigrao sve 72 utakmice, prosečno beležeći – 26,4 poena, 10,8 skokova i 8,3 asistencija.

From the Serbian League and the 41st pick, Jokic has become the lowest draft pick in NBA history to win MVP. https://t.co/OMLKDqih4e

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 8, 2021