Ivana Španović – svetska šampionka! (foto, video)

Ivana Španović je svetska šampionka! Srpkinja je trijumfovala na Svetskom dvoranskom prvenstva u Birmingemu – 9, 96m!

At last, Ivana Spanovic is the world champion!

The European indoor and outdoor champion won the long jump at the World Indoor Championships in Birmingham with a world-leading mark of 6.96m. pic.twitter.com/yILPArjHjc

— European Athletics (@EuroAthletics) March 4, 2018