Ko više kuka kada se prehladi – muškarci ili žene, pitanje je sad!

Kada muškarci postanu prehlađeni, često to doživljavaju kao nešto dramatično, gotovo katastrofalno, dok žene obično uzmu lek i nastave s obavezama. Zašto je to tako? Ima li to stvarno veze sa polom ili je to samo stereotip?

Istraživanja su pokazala da muškarci i žene mogu imati različite reakcije na prehladu. Na primer, estrogen, ženski polni hormon, može usporiti razmnožavanje virusa, što može rezultirati manje izraženim simptomima kod žena. S druge strane, testosteron, muški polni hormon, može dovesti do viših temperatura kod muškaraca, jer utiče na deo mozga koji reguliše telesnu temperaturu.

Međutim, ove biološke razlike možda nisu ključni faktor u tome kako se muškarci i žene nose s prehladom. Kulturni faktori igraju važnu ulogu, jer su muškarci istorijski naučeni da budu „beskonačno sposobni i uvek uspešni“. Zbog toga, čak i obična prehlada može se doživeti kao velika nesreća, jer se očekuje da muškarci budu nepogrešivi.

Dakle, iako postoje biološke razlike u tome kako telo reaguje na prehladu, kulturološki faktori mogu imati još veći uticaj na to kako muškarci i žene doživljavaju i izražavaju simptome bolesti.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.