Ivanišević o Đokoviću i Agasiju: Balkanca može trenirati samo Balkanac

Goran Ivanišević, nekadašnji hrvatski teniser i osvajač Vimbldona 2001. godine, u intervjuu za Večernji list dotakao se mnogih sportskih tema, a govorio je i o odnosu sa Milošem Raonićem čiji je on trener, pa je na pitanje može li Raonić do prvog mesta ili Grend Slem titule, rekao je:

„Izgubio je, događa se to, u tenisu ne možeš uvek dobijati. Što se ciljeva tiče, bliži je osvajanju Grend Slem titule jer pored Đokovića i Nadala teško da može da bude broj jedan na svetu. U Australiji je igrao dobro i zrelo, stigao je do četvrtfinala nakon što je dobio Zvereva, ali da bi se osvojila titula, potrebno je sedam mečeva, a to nije lako. Veliki teniseri uspevaju da dobiju i mečeve u kojima nisu odigrali najbolje, tu je ta razlika. Videćemo u budućnosti kako će se to razvijati“ , rekao je Ivanišević.

Takođe se osvrnuo na jednu svoju prošlu izjavu kada je komentarisao mentalni sklop balkanskih tenisera.

„Da, igrača s Balkana može trenirati samo trener s Balkana jer to je poseban mentalni sklop, nas treba razumeti. Videlo se to i na saradnji Đokovića i Agasija, znao sam da neće to dugo trajati. Treneri s Balkana veoma su fleksibilni i mogu trenirati bilo koga“

Na pitanje da li neko može da se popne na prvo mesto pored Đokovića, Federera i Nadala, Goran je bio jasan.

„Federer će otići, ako ne ove, onda sedeće godine, ali Đokovića će teško neko preskočiti. Jedan od kandidata je Zverev, ali kod njega mi nešto nedostaje, ne znam šta. Čilić je uvek jedan od kandidata, kao i Cicipas, sviđa mi se njegova pozitivna arogancija. Borna je na dobrom putu iako će mu ove godine biti teže jer više nije iznenađenje i svi žele njegov skalp“.